به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جواد راثی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته لیلان، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، بر ضرورت پایبندی به ارزش‌های دینی، هوشیاری در برابر تحولات سیاسی و حفظ همبستگی اجتماعی تأکید کرد.

راثی با اشاره به آموزه‌های نهج‌البلاغه، تقوای الهی را معیار مهمی در زندگی فردی و اجتماعی دانست و اظهار کرد: توجه به آخرت و مسئولیت انسان در برابر اعمال خود، زمینه‌ساز اصلاح رفتار، رعایت حقوق دیگران و تصمیم‌گیری درست در مسائل مختلف است.

امام جمعه لیلان با تأکید بر اینکه تقوا نباید به عرصه فردی محدود شود، افزود: پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و دینی می‌تواند در تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و کاهش اختلاف‌ها نقش مؤثری داشته باشد.

حضرت فاطمه زهرا (س)، الگویی برای زندگی فردی و اجتماعی

وی با اشاره به ایام عزاداری حضرت فاطمه زهرا (س)، جایگاه معنوی و اجتماعی آن حضرت را یادآور شد و گفت: سیره ایشان در عبادت، دفاع از حق، تربیت خانواده و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، الگویی برای مسلمانان در عرصه‌های مختلف زندگی است.

راثی با بیان اینکه شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) تنها در ابعاد فردی و خانوادگی خلاصه نمی‌شود، بر ضرورت شناخت سیره ایشان و توجه به آموزه‌های آن در تقویت ایمان، اخلاق و مسئولیت اجتماعی تأکید کرد.

تهدیدهای خارجی نباید موجب تضعیف روحیه جامعه شود

امام جمعه لیلان در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات سیاسی و تهدیدهای مطرح‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخت و با اشاره به مواضع آمریکا و رژیم صهیونیستی، نسبت به تلاش برای افزایش فشار بر کشور هشدار داد.

وی با تأکید بر ضرورت ارزیابی تحولات سیاسی بر اساس منافع ملی، اظهار کرد: تصمیم‌گیری در موضوعات مهمی مانند مذاکرات هسته‌ای باید با در نظر گرفتن منافع و مصالح کشور انجام شود و نباید تهدیدهای خارجی بر اراده و محاسبات ملی تأثیر بگذارد.

راثی همچنین بر ضرورت حفظ آرامش جامعه در مواجهه با تحولات منطقه‌ای تأکید کرد و گفت: تهدیدها نباید به عاملی برای ایجاد نگرانی عمومی یا تضعیف روحیه مردم تبدیل شوند.

هشدار درباره جنگ روانی و انتشار اخبار تأییدنشده

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در شکل‌دهی به افکار عمومی، نسبت به انتشار اخبار تأییدنشده، تصاویر گزینشی و روایت‌های تحریف‌شده هشدار داد.

امام جمعه لیلان با بیان اینکه جنگ روانی یکی از ابزارهای اثرگذاری بر جامعه است، بر ضرورت بررسی صحت اخبار و مراجعه به منابع معتبر تأکید کرد و افزود: بازنشر مطالب بدون اطمینان از صحت آن‌ها می‌تواند موجب تشویش افکار عمومی، افزایش اختلاف‌ها و تضعیف اعتماد اجتماعی شود.

راثی خاطرنشان کرد: در شرایط حساس سیاسی، هوشیاری در برابر فضاسازی‌ها و پرهیز از قضاوت بر اساس اطلاعات ناقص اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

امام جمعه لیلان حفظ وحدت را از ضرورت‌های عبور از شرایط دشوار دانست و تأکید کرد: اختلاف‌نظر در مسائل مختلف امری طبیعی است، اما نباید به عاملی برای تفرقه و تضعیف همبستگی اجتماعی تبدیل شود.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای بهره‌برداری از اختلاف‌های داخلی، خواستار مسئولیت‌پذیری در بیان دیدگاه‌ها و پرهیز از رفتارهایی شد که می‌تواند به اعتماد عمومی آسیب بزند.

راثی افزود: نقد مسائل و عملکردها باید در چارچوب مسئولانه و با هدف اصلاح امور صورت گیرد و منافع عمومی و حفظ انسجام جامعه مورد توجه باشد.

آمادگی دفاعی و انسجام ملی در برابر تهدیدهای احتمالی

وی در ادامه با اشاره به احتمال افزایش تنش‌ها، بر ضرورت حفظ آمادگی دفاعی و تقویت همبستگی داخلی تأکید کرد و گفت: کشور باید در برابر تهدیدهای احتمالی هوشیار باشد و در عین حال، اجازه ندهد فضاسازی‌ها و تهدیدهای خارجی موجب نگرانی و اختلاف در جامعه شود.

امام جمعه لیلان با اشاره به ضرورت آمادگی در برابر سناریوهای مختلف، بر اهمیت حفظ انسجام میان مردم و مسئولان تأکید کرد و افزود: در شرایط حساس، وحدت ملی و اعتماد عمومی از عوامل مهم مقابله با فشارهای خارجی به شمار می‌رود.

راثی در پایان، هوشیاری در برابر جنگ روانی، پرهیز از انتشار اخبار تأییدنشده و حفظ همبستگی اجتماعی را از ضرورت‌های مواجهه با تهدیدهای خارجی دانست.