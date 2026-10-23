نیروهای مسلح آماده پاسخ قاطع به هرگونه تهدید دشمن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی اکبر منصوری ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رزن با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز در معادلات اقتصادی جهان اظهار کرد: این گذرگاه راهبردی نقش مهمی در انتقال انرژی و معادلات اقتصادی بین‌المللی دارد و تحولات مرتبط با آن می‌تواند بر بازار انرژی و اقتصاد کشورهای مختلف تاثیر بگذارد.

وی با اشاره به فشارهای اقتصادی و تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: دشمنان باید بدانند که نیروهای مسلح کشور برای مقابله با هرگونه تهدید و پاسخ به اقدامات خصمانه آمادگی دارند.

امام جمعه رزن با تاکید بر ضرورت هوشیاری در برابر تحرکات دشمن تصریح کرد: نیروهای مسلح در صورت هرگونه اقدام خصمانه آمادگی پاسخ قاطع و محکم را خواهند داشت.

حجت الاسلام منصوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گزارش‌های مطرح شده درباره وضعیت سلامتی رهبر جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: براساس گزارش ارائه شده از سوی یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری، روند بهبودی جراحات ایشان ادامه یافته است.

وی با اشاره به ملاحظات امنیتی در شرایط کنونی، افزود: حفاظت از جان و امنیت رهبر جمهوری اسلامی ایران از جمله موضوعاتی است که در تصمیم‌گیری درباره نحوه ارتباط مستقیم ایشان با مردم مورد توجه قرار دارد.

امام جمعه رزن در ادامه با تسلیت فرا رسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) بر ضرورت توجه به سیره و زندگی آن حضرت در دفاع از حق و ولایت تاکید کرد و با اشاره به مفهوم ایثار و فداکاری در آموزه‌های دینی حضرت زهرا(س) را الگویی برجسته در دفاع از ارزش‌های اسلامی دانست و گفت: سیره حضرت زهرا(س) نشان می‌دهد که دفاع از حق و ایستادگی در برابر انحرافات مسئولیتی مهم برای مومنان است.

حجت الاسلام منصوری در پایان با اشاره به جایگاه ایثار و فداکاری در تاریخ اسلام بر ضرورت الگوگیری از شخصیت حضرت زهرا(س) و پاسداری از ارزش‌های دینی و انقلابی تاکید کرد.