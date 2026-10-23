به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی اشرفیان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته نیمروز، با اشاره به ناامنی‌های اخیر در سیستان و بلوچستان، تأکید کرد که امنیت مردم باید در اولویت تصمیم‌گیری‌های مدیریتی قرار گیرد و برای مقابله با عوامل ایجاد ناامنی، اقدامات عملی و مؤثرتری انجام شود.

امام جمعه نیمروز با بیان اینکه ناامنی‌های استان خانواده‌های زیادی را داغدار کرده است، گفت: اقتصاد، معیشت، تحصیل و آینده شغلی مردم به امنیت وابسته است و هرگونه اختلال در این حوزه، زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

مطالبه صریح از استاندار؛ ایست‌های بازرسی و انسداد مرزها تعیین تکلیف شود

وی با خطاب قرار دادن استاندار سیستان و بلوچستان، خواستار اتخاذ تدابیر جدی‌تر برای تأمین امنیت مردم شد و گفت: از استاندار به‌عنوان رئیس شورای تأمین استان و فردی بومی و آشنا با مسائل منطقه انتظار می‌رود در این زمینه تصمیم‌های مؤثرتر و سریع‌تری اتخاذ کند.

اشرفیان با طرح مطالباتی درباره شیوه‌های تأمین امنیت استان، افزود: اگر قرار است ایست‌های بازرسی که جمع‌آوری شده‌اند بازگردند، این اقدام باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود؛ همچنین موضوع مقابله با فعالیت تروریست‌ها در پاکستان و انسداد مرزهای جنوبی استان باید با جدیت بیشتری پیگیری شود.

وی تأمین امکانات و تجهیزات موردنیاز نیروهای امنیتی را نیز ضروری دانست و تأکید کرد که تصمیم‌گیری درباره این مسائل نباید به تأخیر بیفتد.

امام جمعه نیمروز با اشاره به ضرورت برخورد با عوامل مختلف ناامنی، تصریح کرد: مقابله با ناامنی فقط به برخورد با عوامل مسلح محدود نمی‌شود و باید جریان‌ها و تفکراتی را نیز که به ترویج خشونت، تکفیر و حمایت از تروریسم منجر می‌شوند، شناسایی و با آن‌ها مقابله کرد.

ناامنی فقط مسئله امنیتی نیست؛ معیشت مردم هم در معرض آسیب است

اشرفیان با تأکید بر اینکه پیامدهای ناامنی فراتر از حوادث مسلحانه است، گفت: وقتی امنیت مردم آسیب می‌بیند، آرامش خانواده‌ها، فعالیت‌های اقتصادی، تحصیل جوانان و فرصت‌های شغلی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد؛ ازاین‌رو، تأمین امنیت باید با نگاه به همه ابعاد زندگی مردم دنبال شود.

وی همچنین هدف اقدامات تروریستی را ایجاد تفرقه، بدبینی و اختلاف میان مردم دانست و بر ضرورت حفظ وحدت میان شیعه و اهل‌سنت تأکید کرد.

امام جمعه نیمروز با اشاره به هدف قرار گرفتن زنان و شهروندان در برخی حوادث ناامن، این اقدامات را مغایر با ارزش‌های اسلامی و فرهنگ مردم استان دانست و خواستار موضع‌گیری صریح جامعه در برابر تروریسم شد.

ضرورت مقابله با ریشه‌های فکری تروریسم

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ترویج تفکرات تکفیری را از عوامل مؤثر در شکل‌گیری خشونت و تروریسم عنوان کرد و گفت: در آموزه‌های اسلامی، جان، مال و آبروی مسلمانان حرمت دارد و نمی‌توان با تکفیر دیگران، خشونت و کشتار را توجیه کرد.

اشرفیان با تأکید بر ضرورت شناسایی زمینه‌های فکری و فرهنگی خشونت، افزود: در کنار برخورد با عوامل مسلح، باید مشخص شود چه جریان‌هایی به ترویج تفکرات تکفیری کمک می‌کنند و چگونه می‌توان مانع گسترش این اندیشه‌ها در جامعه شد.

وی همچنین مدعی شد که تحولات امنیتی استان با رقابت‌های منطقه‌ای بر سر مسیرهای ترانزیتی و منافع اقتصادی ارتباط دارد و از مسئولان خواست این ابعاد را نیز در بررسی ریشه‌های ناامنی مدنظر قرار دهند.

امام جمعه نیمروز در بخش دیگری از خطبه‌ها، با اشاره به تحولات منطقه‌ای و فشارهای آمریکا علیه ایران، حفظ توان دفاعی و بازدارندگی کشور را ضروری دانست و گفت: هیچ ملت مستقلی توان دفاعی خود را برای جلب رضایت دشمن کنار نمی‌گذارد.

وی حضور مردم، حفظ انسجام اجتماعی و پرهیز از اختلاف‌افکنی را از عوامل مهم عبور از تهدیدها برشمرد و نسبت به تلاش برای ایجاد بدبینی میان مردم و مسئولان هشدار داد.

اشرفیان همچنین با اشاره به مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، تأکید کرد که مقابله با فشارهای خارجی باید هم‌زمان با توجه به مشکلات معیشتی مردم دنبال شود و مسئولان برای کاهش فشارهای اقتصادی و تقویت امید اجتماعی تلاش کنند.