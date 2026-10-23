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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۰۶

قلع و قمع ۱۷ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی نیشابور

قلع و قمع ۱۷ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی نیشابور

مشهد- فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی استان خراسان رضوی از قلع و قمع ۱۷ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی حاشیه ای شهرستان نیشابور خبرداد.

سرهنگ هوشنگ صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای مقابله با تغییرکاربری‌های غیرمجاز و صیانت از اراضی زراعی و باغی، یگان حفاظت اراضی کشاورزی استان خراسان رضوی با هماهنگی مراجع قضایی و انتظامی، نسبت به اجرای احکام قلع و قمع در اراضی کشاورزی فخریه، ده شیخ و یحیی آباد شهرستان نیشابور اقدام کرد.

فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی استان خراسان رضوی بیان کرد: در این عملیات که با حضور نیروی انتظامی و شورای حفظ حقوق بیت المال انجام شد، ۱۷ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز شامل دیوارکشی، بنای غیرمجاز و محصورسازی در اراضی زراعی و باغی شناسایی و قلع و قمع شد.

وی افزود: این عملیات در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و پس از طی مراحل قانونی، مستندسازی و صدور اخطاریه‌های لازم انجام شد و با متخلفان وفق قانون برخورد می شود.

کد مطلب 6987156

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