قنبری: مسئولان برای مهار گرانی و تورم جهادی عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود قنبری در خطبه‌های نماز جمعه این شهر با اشاره به اهمیت تقوا و بهره‌گیری درست از عمر، اظهار کرد: بهترین ظرف برای استفاده از عمر، زمان و بهترین عمل، تقواست.

قنبری با تسلیت فرارسیدن ایام فاطمیه به محضر امام زمان(عج) و شیفتگان اهل‌بیت(ع)، بر ضرورت قدرشناسی از این ایام تأکید کرد و گفت: حضرت فاطمه زهرا(س) فراتر از درک بشر است و عظمت ایشان همواره الهام‌بخش بوده است.

وی با اشاره به سخنان رهبر شهید درباره شخصیت حضرت زهرا(س) افزود: ایشان سرشار از ایمان به خداوند و پیامبر اکرم(ص) بودند و معرفتی عمیق داشتند.

امام‌جمعه ارداق با اشاره به دیدار قالیباف با رهبر انقلاب درباره مسائل اقتصادی کشور گفت: در جنگ اقتصادی موفق نبودیم و مسئولان باید برای رفع گرانی و کنترل تورم، جهادی عمل کنند.

وی بر ضرورت توجه جدی به مشکلات معیشتی مردم و تلاش مؤثر مسئولان برای بهبود شرایط اقتصادی تأکید کرد.

قنبری با اشاره به آنچه جنگ سوم و تلاش دشمن برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی خواند، اظهار کرد: دشمن در پی انتشار شایعات و ایجاد یأس و ناامیدی است؛ ازاین‌رو، باید در برابر شایعات هوشیار بود و اجازه نداد جنگ شناختی دشمن بر روحیه جامعه اثر بگذارد.

امام‌جمعه ارداق با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر استمرار حضور مردم در تجمعات گفت: مسئولان نیز باید ضمن حضور در این اجتماعات، زمینه مشارکت بیشتر مردم را فراهم کنند.

قنبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات تنگه هرمز گفت: نبرد در این تنگه دامن اروپا را نیز گرفته است.

وی برخورد با معترضان در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی را از تبعات اقدامات اروپا علیه ایران دانست و از کشورهای همسایه خواست در رفتار خود مراقبت کنند؛ چراکه به گفته وی، آمریکا و اسرائیل رفتنی هستند.



