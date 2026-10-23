امینی: سیل به بخش کشاورزی روستای اورنلر ماکو ۴ میلیارد تومان خسارت زد

سعید امینی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان به همراه کارشناسان این مجموعه با هماهنگی فرماندار و رئیس شورای مدیریت بحران شهرستان، از روستای سیل‌زده اورنلر بازدید کرد.



وی با اشاره به خسارت‌های واردشده به بخش کشاورزی این روستا افزود: بر اثر وقوع سیل، به ۱۷۵ کیسه آفتابگردان روغنی، ۳۵ کیسه بذر گندم و همچنین مزرعه گندم به مساحت ۳ هکتار خسارت وارد شده است.



امینی با بیان اینکه در بخش دامی خسارتی گزارش نشده است، تصریح کرد: برآورد اولیه خسارت‌های واردشده حدود ۴ میلیارد تومان است و بررسی‌های کارشناسی برای ارزیابی دقیق‌تر میزان خسارت همچنان ادامه دارد.

شب گذشته در پی بارش تگرگ و جاری شدن روان‌آب‌ها در بخش مرکزی شهرستان ماکو که موجب آب‌گرفتگی معابر و تعدادی از منازل مسکونی در چند روستا شد.

در پی وقوع سیل و آب‌گرفتگی در روستاهای ارنلر، شورآغل، ذلکه‌علیا و دیم‌قشلاق، با دستور فرماندار و رئیس شورای مدیریت بحران شهرستان، هماهنگی ‌های لازم برای اعزام نیروهای امدادی جمعیت هلال‌احمر و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان به مناطق آسیب‌دیده انجام شد.

بنا به گفته هلال احمر ماکو در روستای «ارنلر» تعداد ۷ خانه مسکونی به استعداد ۲۴ نفر از حادثه سیل آسیب دیدند.

همچنین، ارزیابی میزان خسارات احتمالی وارده به زیرساخت‌ها و اموال شهروندان روستایی، با مشارکت کارشناسان ادارات و دستگاه‌های ذی‌ربط، در دستور کار قرار دارد. بر اساس نتایج بررسی‌های میدانی و در صورت نیاز، اقدامات تکمیلی از جمله اعزام ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز برای تسریع در روند رفع مشکلات و بازگشت شرایط به وضعیت عادی انجام خواهد شد.