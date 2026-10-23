به گزارش خبرنگار مهر، حسن احمدزاده در خطبه‌های نماز جمعه سیراف با اشاره به اهمیت مدیریت زبان در زندگی فردی و اجتماعی اظهار کرد: زبان می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح، همدلی و نجات انسان باشد یا در صورت استفاده نادرست، اختلافات و پیامدهای ناگواری به دنبال داشته باشد.

وی با استناد به سفارش پیامبر اکرم (ص) مبنی بر اینکه انسان مؤمن باید سخن نیک بگوید یا سکوت اختیار کند، بر ضرورت سنجیده سخن گفتن، بیشتر شنیدن و پرهیز از گفتار بیهوده تأکید کرد.

خطیب جمعه موقت سیراف با اشاره به آیه ۱۸ سوره قاف، «مَا یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ»، یادآور شد: همه سخنان انسان ثبت می‌شود و فرد باید در برابر گفتار و رفتار خود احساس مسئولیت داشته باشد.

احمدزاده بی‌ملاحظگی در گفتار را از عوامل بروز اختلافات و شعله‌ور شدن تنش‌ها دانست و افزود: سخنان نسنجیده گاهی می‌تواند روابط خانوادگی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد؛ در مقابل، گفتار سنجیده و مسئولانه به تقویت همدلی و حفظ آرامش جامعه کمک می‌کند.

ضرورت مراقبت در فضای مجازی

وی با اشاره به گسترش شبکه‌های اجتماعی، بر لزوم بررسی صحت مطالب پیش از انتشار یا بازنشر آنها تأکید کرد و گفت: پسندیدن یک مطلب، واکنش نشان دادن به آن یا بازنشر پیام‌ها بدون مطالعه و اطمینان از درستی محتوا، ممکن است به افراد و جامعه آسیب برساند.

خطیب جمعه موقت سیراف افزود: کاربران فضای مجازی باید پیش از انتشار هر مطلب، درباره صحت محتوا و پیامدهای آن تأمل کنند و از انتشار مطالبی که می‌تواند موجب اختلاف، تشویش یا آسیب به دیگران شود، بپرهیزند.

احمدزاده همچنین رعایت تقوای الهی، حفظ زبان، خودمراقبتی و احترام به حریم خصوصی افراد را از اصول ضروری زندگی اجتماعی برشمرد و از نمازگزاران خواست در گفتار و رفتار خود مسئولانه عمل کنند و از دامن زدن به اختلافات بپرهیزند.

وی در پایان برای نمازگزاران توفیق، عاقبت‌به‌خیری و پایبندی به تقوای الهی مسئلت کرد و برای پیروزی نیروهای مسلح، حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران و کشور و شکست دشمنان دعا کرد.