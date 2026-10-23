امام جمعه سنقر: انسجام ملی، راه مقابله با جنگ شناختی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی رضایی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته سنقروکلیایی با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، به تشریح آموزه‌های نهج‌البلاغه درباره گذر عمر و ضرورت عبرت گرفتن از سرگذشت ملت‌های گذشته پرداخت و اظهار کرد: روزگار همان‌گونه که بر پیشینیان گذشته است، بر نسل‌های امروز نیز می‌گذرد و آنچه از عمر انسان سپری شود، دیگر بازنمی‌گردد.

وی با اشاره به بیانات امیرالمؤمنین علی (ع) در نهج‌البلاغه افزود: سرنوشت جوامع و تمدن‌های گذشته باید مایه عبرت باشد؛ چراکه تاریخ با تغییراتی در جزئیات، الگوهای مشابهی را تکرار می‌کند و انسان‌ها می‌توانند با شناخت تجربه‌های پیشینیان، مسیر درست‌تری را انتخاب کنند.

امام جمعه سنقروکلیایی با تأکید بر ضرورت توجه به سرگذشت پیامبران و امت‌های گذشته، تصریح کرد: روایت‌های قرآن از زندگی پیامبران صرفاً بیان رویدادهای تاریخی نیست، بلکه برای هدایت انسان‌ها و آموختن از نتایج رفتار و انتخاب ملت‌ها بیان شده است.

حجت‌الاسلام رضایی در ادامه خطبه نخست، با تفسیر آیات قرآن درباره ویژگی‌های پرهیزگاران، ایمان به وحی الهی و پیامبران پیشین را از نشانه‌های اهل تقوا دانست و گفت: مؤمنان باید به پیام‌هایی که بر پیامبر اسلام (ص) نازل شده و نیز وحی الهی به پیامبران گذشته اعتقاد داشته باشند و میان پیامبران الهی تفاوتی قائل نشوند.

وی با اشاره به آیه ۱۳۶ سوره بقره، اظهار کرد: ایمان به پیامبران، شامل پذیرش آن چیزی است که از سوی خداوند به آنان عطا شده است؛ بنابراین، مؤمنان علاوه بر اعتقاد به وحی، باید معجزات و نشانه‌هایی را که خداوند در اختیار پیامبران قرار داده است، باور داشته باشند.

امام جمعه سنقروکلیایی با بیان اینکه قرآن تنها برای دوران حیات پیامبر اسلام (ص) نیست، افزود: این کتاب آسمانی برای هدایت همه انسان‌هاست و هرکس خود را در معرض آموزه‌های آن قرار دهد و به آن تمسک بجوید، می‌تواند از هدایت و معارف آن بهره‌مند شود.

حجت‌الاسلام رضایی در تبیین تفاوت میان ادعای ایمان و ایمان حقیقی، به آیاتی از سوره نساء اشاره کرد و گفت: ایمان واقعی باید در رفتار و انتخاب‌های انسان نمایان شود و کسی که در عمل، مسیر طاغوت را برمی‌گزیند و از هدایت الهی فاصله می‌گیرد، نمی‌تواند صرفاً با ادعای زبانی خود را مؤمن بداند.

وی اقامه نماز، پرداخت زکات، برخورداری از شناخت عمیق دینی و پایبندی به ایمان را از ویژگی‌های مؤمنان راسخ برشمرد و خاطرنشان کرد: استواری در دین مستلزم آن است که انسان با آگاهی و شناخت، اعتقادات خود را حفظ کند و در برابر انحراف‌ها دچار لغزش نشود.

امام جمعه سنقروکلیایی در خطبه دوم نیز با توصیه به تقوای الهی، به سخنان امیرالمؤمنین (ع) درباره سرعت گذر عمر اشاره کرد و اظهار کرد: فرصت زندگی به‌سرعت سپری می‌شود و کسی که به جای اصلاح رفتار و توجه به سرنوشت خود، تمام توانش را صرف امور دیگر کند، ممکن است در مسیر زندگی دچار سرگردانی و گرفتار پیامدهای تصمیم‌های نادرست شود.

حجت‌الاسلام رضایی با اشاره به اهمیت تلاش برای آخرت، افزود: انسان‌ها در میدان زندگی با انتخاب‌ها و عملکرد خود مسیر متفاوتی را طی می‌کنند؛ از این رو، نباید فرصت عمر را از دست داد و در پایان زندگی به دلیل کوتاهی‌ها و غفلت‌های گذشته دچار حسرت شد.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها، به شرایط منطقه و احتمال وقوع درگیری نظامی اشاره کرد و گفت: درباره وقوع جنگ نمی‌توان با قطعیت اظهارنظر کرد، اما جامعه باید شرایط را با شناخت و تحلیل واقعیت‌ها دنبال کند و برای مواجهه با تحولات احتمالی، هوشیاری خود را حفظ کند.

امام جمعه سنقروکلیایی با بیان دیدگاه خود درباره توان دفاعی کشور، مدعی شد تجربه نیروهای مسلح ایران در درگیری‌های گذشته، از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، موجب افزایش توان یادگیری، هماهنگی و آمادگی دفاعی شده است.

حجت‌الاسلام رضایی افزود: به اعتقاد وی، ساختار دفاعی و امنیتی کشور در مقایسه با گذشته از هماهنگی و آمادگی بیشتری برخوردار شده و تجربه‌های پیشین می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها و نحوه مواجهه با تهدیدهای احتمالی مؤثر باشد.

وی با اشاره به فشارهای اقتصادی و آنچه محاصره اقتصادی خواند، اظهار کرد: از نگاه وی، کشور نباید صرفاً در انتظار اقدامات طرف مقابل بماند و باید برای مقابله با فشارها و پاسخ به تهدیدها آمادگی داشته باشد. رضایی همچنین ادعا کرد توان موشکی و پدافندی ایران در ماه‌های گذشته پیشرفت‌هایی داشته که به گفته او، آثار آن در صورت وقوع درگیری آشکار خواهد شد.

امام جمعه سنقروکلیایی در ادامه، جنگ شناختی و رسانه‌ای را یکی از محورهای مهم تقابل احتمالی دانست و گفت: به اعتقاد وی، دشمن در کنار اقدامات نظامی، برای انتشار اخبار نادرست، ایجاد نگرانی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی نیز برنامه‌ریزی می‌کند.

حجت‌الاسلام رضایی با تأکید بر ضرورت افزایش سواد رسانه‌ای و دقت در بازنشر اخبار، تصریح کرد: مردم نباید هر مطلبی را که از سوی رسانه‌ها یا حساب‌های کاربری منتشر می‌شود، بدون بررسی بپذیرند؛ زیرا انتشار شایعات می‌تواند فضای جامعه را متأثر کرده و زمینه اختلاف و بی‌اعتمادی را فراهم کند.

وی اختلاف‌افکنی در جامعه را یکی از اهدافی دانست که به گفته او، دشمن در پی تحقق آن است و افزود: در شرایط حساس، نباید اختلاف‌نظرها به درگیری میان نیروهای داخلی تبدیل شود یا افراد به جای تمرکز بر تهدیدهای خارجی، یکدیگر را هدف قرار دهند.

امام جمعه سنقروکلیایی با اشاره به اهمیت همدلی و انسجام اجتماعی خاطرنشان کرد: حفظ وحدت، تقویت روحیه همگرایی و تبیین درست مسائل برای مردم باید مورد توجه قرار گیرد و نباید اجازه داد روایت‌های نادرست، جامعه را به سمت دوقطبی شدن سوق دهد.

حجت‌الاسلام رضایی همچنین بر اهمیت حضور مردم در صحنه و مشارکت اجتماعی تأکید کرد و گفت: از نگاه وی، حضور و همراهی مردم در کنار هوشیاری رسانه‌ای می‌تواند در خنثی‌سازی تلاش‌ها برای ایجاد نگرانی و تفرقه نقش داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار کرد: درباره زمان شهادت آن حضرت دو روایت مشهور وجود دارد که یکی به سیزدهم جمادی‌الاولی و دیگری به سوم جمادی‌الثانیه اشاره می‌کند و فاصله این دو مناسبت، زمینه نام‌گذاری ایام فاطمیه را فراهم کرده است.

امام جمعه سنقروکلیایی با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) در فرهنگ اسلامی، بر ضرورت بهره‌گیری معنوی از این ایام و توجه به سیره آن حضرت تأکید کرد و گفت: محبت اهل‌بیت (ع) باید در کنار پایبندی عملی به آموزه‌های دینی و مسئولیت‌های اجتماعی قرار گیرد.

حجت‌الاسلام رضایی در ادامه با اشاره به مفهوم اخلاص در بندگی، اظهار کرد: گفتن شهادتین به‌تنهایی برای تحقق حقیقت ایمان کافی نیست، بلکه انسان باید در اعتقاد و عمل، نیت خود را خالص کند و رفتارهایش را در مسیر رضایت الهی قرار دهد.

وی با بیان اینکه انجام کار نیک نیز نیازمند شناخت شرایط و وظیفه است، افزود: هر اقدامی باید متناسب با زمان، مکان و مسئولیتی باشد که بر عهده انسان قرار گرفته است؛ بنابراین، تشخیص تکلیف و عمل به آن، در کنار نیت درست، اهمیت دارد.

امام جمعه سنقروکلیایی با تأکید بر ضرورت توجه به رهنمودهای رهبر انقلاب، جهاد تبیین و فعالیت فرهنگی را از وظایف مورد تأکید در شرایط کنونی دانست و خاطرنشان کرد: افراد باید با شناخت مسئولیت خود، برای آگاهی‌بخشی به جامعه تلاش کنند و در مسیر تقویت انسجام و خدمت به جامعه گام بردارند.