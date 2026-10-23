به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه زنجان با اشاره به ظرفیت‌های متنوع استان‌های منطقه اظهار کرد: اقتدار ملی در گرو اقتدار منطقه‌ای است و استان‌های همجوار می‌توانند با استفاده از توانمندی‌های مکمل خود، زمینه رشد اقتصادی و پیشرفت کشور را فراهم کنند.

وی نزدیکی جغرافیایی و برخورداری از پیوندهای تاریخی و فرهنگی را از فرصت‌های مهم برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای دانست و افزود: شناسایی ظرفیت‌های مشترک و ایجاد ارتباط مؤثر میان بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی می‌تواند بهره‌وری امکانات موجود را افزایش دهد.

امام جمعه زنجان با اشاره به ظرفیت‌های مشترک زنجان و قزوین گفت: همجواری این دو استان و برخورداری از پیشینه ارتباطات علمی و فرهنگی، زمینه مناسبی برای گسترش تعاملات و اجرای برنامه‌های مشترک فراهم کرده است.

حسینی با اشاره به ارتباط دیرینه مردم و نخبگان دو استان افزود: رفت‌وآمدهای علمی و تحصیلی و حضور علمای زنجانی در قزوین و علمای قزوینی در زنجان، بخشی از پیوندهای تاریخی این دو منطقه است که می‌توان با تقویت آن، زمینه همکاری‌های گسترده‌تر را فراهم کرد.

وی با بیان اینکه زنجان در حوزه‌های کشاورزی، صنعت و معدن از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برخوردار است، قزوین را نیز یکی از قطب‌های صنعتی کشور معرفی کرد و گفت: موقعیت ارتباطی این دو استان در مسیر پایتخت به شمال غرب کشور، فرصت مناسبی برای توسعه تجارت، فعالیت‌های ترانزیتی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایجاد کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان تأکید کرد: تقویت ارتباط میان صنعتگران و فعالان اقتصادی زنجان و قزوین می‌تواند به شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های تولیدی منطقه کمک کند.

ضرورت شناسایی نیازهای متقابل استان‌ها

حسینی با اشاره به ظرفیت‌های مشترک زنجان با استان‌های کردستان، همدان، گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و قزوین، خواستار گسترش همکاری‌های اقتصادی، علمی و فرهنگی میان این استان‌ها شد.

وی گفت: توسعه ارتباطات منطقه‌ای می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای اشتغال، تبادل تجربیات، ارتباط میان نخبگان و استفاده متقابل از توانمندی‌های استان‌ها ایجاد کند.

امام جمعه زنجان با تأکید بر ضرورت معرفی محصولات تولیدی و شناسایی نیازهای بازارهای منطقه افزود: برخی محصولات تولیدشده در زنجان می‌توانند نیاز استان‌های همجوار را تأمین کنند و در مقابل، محصولات سایر استان‌ها نیز قابلیت پاسخ‌گویی به بخشی از نیازهای زنجان را دارند.

وی توسعه مبادلات تجاری و معرفی ظرفیت‌های تولیدی را از الزامات تقویت اقتصاد منطقه دانست و بر ضرورت افزایش تعامل میان مسئولان، هنرمندان، ورزشکاران، علما، دانشمندان و نخبگان دانشگاهی و حوزوی تأکید کرد.

حسینی تکمیل زنجیره ارزش را یکی از راهکارهای تقویت تولید منطقه‌ای برشمرد و اظهار کرد: استان‌های همجوار می‌توانند با تقسیم فعالیت‌های تولیدی و استفاده از ظرفیت‌های مکمل، مراحل مختلف تولید، مونتاژ، بازاریابی و عرضه محصولات را در چارچوب همکاری‌های مشترک دنبال کنند.

وی افزود: در این الگو، تولید قطعات و بخش‌های مختلف یک محصول می‌تواند در استان‌های مختلف منطقه انجام شود و محصول نهایی نیز در همان محدوده به بازار عرضه شود.



نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان تصریح کرد: اجرای چنین رویکردی علاوه بر تقویت اقتصاد منطقه، می‌تواند وابستگی به مناطق دوردست در تأمین نیازهای فنی، صنعتی، پزشکی و سایر محصولات را کاهش دهد.

وی خاطرنشان کرد: شناسایی مزیت‌های تولیدی و خدماتی استان‌ها و ایجاد ارتباط میان واحدهای اقتصادی، زمینه استفاده بهتر از امکانات موجود و توسعه همکاری‌های پایدار را فراهم می‌کند.

ورزشکاران ایرانی نماد توانمندی جوانان کشور هستند

امام جمعه زنجان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته تربیت بدنی، بر گسترش ورزش همگانی و ضرورت توجه به سلامت جسمانی تأکید کرد.

حسینی با یادآوری توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اهمیت ورزش گفت: همه باید اهل ورزش باشند؛ ورزش برای جوانان لازم و برای افرادی که به سنین کهنسالی نزدیک می‌شوند، واجب است.

وی همچنین با اشاره به پیام‌های رهبر معظم انقلاب به تیم‌های ملی امید کشتی فرنگی و کشتی آزاد در پی افتخارآفرینی در رقابت‌های برگزارشده در آمریکا اظهار کرد: ارزش موفقیت ورزشکاران تنها به آمادگی جسمانی آنان محدود نمی‌شود، بلکه اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران و نواخته شدن سرود ملی کشور، پیام مهمی از توانمندی جوانان ایرانی به جهانیان منتقل می‌کند.

حسینی افزود: موفقیت ورزشکاران در عرصه‌های بین‌المللی بیانگر ظرفیت‌های انسانی، فرهنگی، مدیریتی و ورزشی کشور است و نشان می‌دهد جوانان ایرانی با وجود فشارها و محدودیت‌ها نیز توانایی کسب افتخار در رقابت‌های جهانی را دارند.

ورزش همگانی، عاملی مؤثر در سلامت و نشاط اجتماعی

امام جمعه زنجان در ادامه با تأکید بر اهمیت مراقبت از سلامت جسمانی اظهار کرد: جسم انسان مرکبی است که قرار است سال‌ها روح او را همراهی کند؛ بنابراین، حفظ سلامت و پویایی آن اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به نقش تغذیه و کم‌تحرکی در بروز مشکلات جسمی و بیماری‌های امروزی افزود: توسعه ورزش‌های همگانی و قهرمانی و فراهم کردن امکان مشارکت همه اقشار جامعه، اعم از بانوان و آقایان، می‌تواند به ارتقای سلامت عمومی، افزایش نشاط اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی منجر شود.

حسینی گسترش فرهنگ ورزش و فراهم‌سازی زمینه حضور گروه‌های مختلف مردم در فعالیت‌های ورزشی را از عوامل مؤثر در پویایی جامعه و ارتقای سلامت عمومی دانست.