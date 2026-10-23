خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها، حمیدرضا عبدالمنافی: تحولات سیاسی و امنیتی منطقه نشان می‌دهد که تقابل میان ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی تنها به عرصه نظامی محدود نیست و رسانه‌ها، افکار عمومی و انسجام داخلی نیز در این معادله جایگاه مهمی دارند. در چنین شرایطی، عملیات روانی، انتشار روایت‌های جهت‌دار و برجسته‌سازی تهدیدها می‌تواند با هدف تأثیرگذاری بر روحیه عمومی و ایجاد تردید نسبت به توانمندی‌های کشور دنبال شود. از همین رو، مقابله با جنگ رسانه‌ای و تقویت آگاهی عمومی، در کنار حفظ آمادگی دفاعی، به یکی از موضوعات مهم در تحلیل شرایط کنونی تبدیل شده است.

هم‌زمان، حفظ وحدت و جلوگیری از تفرقه در جامعه، از جمله ضرورت‌هایی است که در مواجهه با فشارهای خارجی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اختلاف‌نظرهای سیاسی و اجتماعی بخشی از واقعیت هر جامعه‌ای است، اما تبدیل اختلاف‌ها به شکاف‌های فرسایشی می‌تواند ظرفیت ملی برای مقابله با تهدیدها را کاهش دهد.

خطبه‌های نماز جمعه در شهرهای مختلف استان البرز نیز این هفته با تأکید بر مقابله با جنگ روانی دشمن، ضرورت حفظ انسجام اجتماعی و ایستادگی در برابر تهدیدهای آمریکا و رژیم صهیونیستی همراه بود؛ موضوعاتی که در کنار مسائل اعتقادی، فرهنگی و مطالبات محلی، بخش مهمی از سخنان امامان جمعه را به خود اختصاص داد.

جنگ روانی و رسانه‌ای؛ هدف‌گیری امید و اعتماد عمومی

یکی از محورهای مشترک خطبه‌های نماز جمعه استان البرز، هشدار درباره تلاش دشمن برای اثرگذاری بر افکار عمومی از مسیر جنگ روانی و رسانه‌ای بود. امامان جمعه با اشاره به فضاسازی‌های سیاسی و تبلیغاتی، بر ضرورت هوشیاری مردم در برابر روایت‌هایی تأکید کردند که با بزرگ‌نمایی تهدیدها، القای ناامیدی یا ایجاد تردید درباره توان کشور، به دنبال تضعیف روحیه جامعه هستند.

آیت‌الله سیدمحمدمهدی حسینی همدانی، امام جمعه کرج، با اشاره به جنگ روانی رسانه‌ای و تلاش برای ناامیدسازی جامعه، بر اهمیت حفظ امید و توجه به ظرفیت‌های داخلی تأکید کرد.

وی همچنین با طرح ماجرای سامری و زمینه‌های شکل‌گیری فتنه، نسبت به تفرقه‌افکنی و سوءاستفاده از مفاهیم مورد قبول جامعه هشدار داد. توجه به توان جوانان و ضرورت هوشیاری در برابر روایت‌های انحرافی نیز از محورهای سخنان وی بود.

در نظرآباد، حجت‌الاسلام سیدحسن حسینی، امام جمعه این شهر، با اشاره به پیش‌بینی‌های مطرح‌شده درباره جنگ و پیروزی ایران، بر ضرورت حفظ امید و مقابله با فضای روانی دشمن تأکید کرد.

وی همچنین تنگه هرمز را از منظر راهبردی مورد توجه قرار داد.

محور سخنان امام جمعه نظرآباد بر این نکته استوار بود که جامعه نباید تحت تأثیر تهدیدها و فضاسازی‌های رسانه‌ای، توانایی‌های خود را نادیده بگیرد یا در برابر آینده دچار ناامیدی شود.

حجت‌الاسلام علی رادمرد، امام جمعه ماهدشت، نیز با اشاره به جنگ اراده‌ها و تلاش برای اثرگذاری روانی بر جامعه، مقابله با جنگ روانی را ضروری دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره نفوذ و اختلاف‌افکنی در پوشش‌های مذهبی و انقلابی هشدار داد؛ موضوعی که از نگاه وی، ضرورت هوشیاری در برابر جریان‌هایی را نشان می‌دهد که ممکن است از باورها و حساسیت‌های جامعه برای ایجاد اختلاف بهره ببرند.

حجت‌الاسلام محمود نورپور، امام جمعه کمالشهر، با اشاره به تلاش برای ترساندن جامعه و القای نگرانی، بر مقاومت و حفظ روحیه عمومی تأکید کرد.

سخنان وی در این زمینه بر ضرورت ایستادگی در برابر تهدیدها و پرهیز از تسلیم‌شدن در برابر فضاسازی‌های روانی متمرکز بود.

در ساوجبلاغ نیز حجت‌الاسلام روح‌الله مختاری، امام جمعه این شهر، جنگ رسانه‌ای و ضرورت امیدآفرینی را مورد توجه قرار داد. وی در کنار تأکید بر استقلال کشور و آمادگی دفاعی، به عملکرد نهادهای بین‌المللی نیز انتقاد کرد.

این محور از سخنان امام جمعه ساوجبلاغ، اهمیت هوشیاری رسانه‌ای و تقویت اعتماد به توان داخلی را در شرایط پرتنش برجسته می‌کند.

مجموع این مواضع نشان می‌دهد که از نگاه امامان جمعه استان، مقابله با جنگ روانی تنها به تکذیب اخبار یا پاسخ به تهدیدهای رسانه‌ای محدود نیست؛ بلکه به افزایش آگاهی عمومی، اطلاع‌رسانی دقیق، تقویت امید و پرهیز از رفتارهایی نیاز دارد که زمینه گسترش شایعه و بی‌اعتمادی را فراهم می‌کند. حفظ امید اجتماعی نیز زمانی پایدار خواهد بود که با واقع‌بینی و پاسخ‌گویی در برابر مسائل و مشکلات مردم همراه شود.

وحدت و انسجام؛ ضرورت جلوگیری از تفرقه‌افکنی

حفظ وحدت و جلوگیری از اختلاف‌افکنی، دیگر محور مشترک سخنان امامان جمعه البرز بود. در این خطبه‌ها، انسجام اجتماعی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم مواجهه با فشارهای خارجی مطرح شد و نسبت به بهره‌برداری از اختلاف‌های سیاسی، مذهبی و اجتماعی برای تضعیف جامعه هشدار داده شد.

آیت‌الله حسینی همدانی در کرج، با اشاره به ماجرای سامری و موضوع فتنه، نسبت به تفرقه‌افکنی حتی در پوشش شعارهای به‌ظاهر وحدت‌طلبانه هشدار داد. این تأکید، بر ضرورت تشخیص میان وحدت واقعی و استفاده ابزاری از این مفهوم دلالت دارد. وحدت اجتماعی به معنای حذف همه اختلاف‌نظرها نیست، بلکه مستلزم آن است که اختلاف‌ها در چارچوب گفت‌وگو، مسئولیت‌پذیری و رعایت منافع عمومی باقی بمانند.

امام جمعه ماهدشت نیز با اشاره به نفوذ و اختلاف‌افکنی در پوشش‌های مذهبی و انقلابی، بر ضرورت شناخت روش‌هایی تأکید کرد که ممکن است با استفاده از مفاهیم دینی و انقلابی، زمینه اختلاف را فراهم کنند. در این رویکرد، هوشیاری اجتماعی و توجه به پیامد رفتارها اهمیت دارد و صرف استفاده از شعارهای مشترک، برای ارزیابی عملکرد جریان‌ها کافی نیست.

حجت‌الاسلام محمدعلی شریعت‌پناهی، امام جمعه چهارباغ، با اشاره به خطبه فدکیه و مکتب فاطمی، بر اطاعت از ولایت برای حفظ وحدت و جلوگیری از تفرقه تأکید کرد.

وی همچنین خدمت به مردم، حفظ کرامت شهروندان و پیگیری مطالبات آنان را مورد توجه قرار داد. طرح این موضوعات در کنار یکدیگر، بر ارتباط میان انسجام اجتماعی و مسئولیت‌پذیری در برابر نیازهای مردم تأکید دارد.

حجت‌الاسلام روح‌الله مختاری در ساوجبلاغ نیز همدلی مسئولان را از موضوعات مورد تأکید قرار داد. هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و پرهیز از اختلاف‌های فرسایشی می‌تواند زمینه رسیدگی مؤثرتر به مسائل عمومی را فراهم کند. در شرایطی که کشور با تهدیدهای خارجی مواجه است، اختلاف‌های غیرضروری در سطوح مدیریتی می‌تواند از توان اجرایی دستگاه‌ها بکاهد و بر اعتماد عمومی تأثیر منفی بگذارد.

حجت‌الاسلام سیدحسن حسینی، امام جمعه نظرآباد، نیز در بخشی از خطبه‌های خود به موضوع انتخاب شهردار پرداخت. طرح این مسئله در کنار دیگر محورهای سخنان وی، توجه به مسائل مدیریت شهری را یادآوری می‌کند؛ حوزه‌ای که تصمیم‌گیری درباره آن می‌تواند بر کیفیت خدمات عمومی و رضایت شهروندان اثرگذار باشد.

در فردیس، حجت‌الاسلام قادر محمدی با اشاره به مبارزه امام خمینی(ره) با استعمار و استبداد و موضوع کاپیتولاسیون، استقلال را در کانون سخنان خود قرار داد. تأکید بر استقلال و مقابله با سلطه‌طلبی خارجی، در کنار ضرورت حفظ همبستگی داخلی، از موضوعاتی است که در شرایط فشار خارجی اهمیت ویژه‌ای دارد.

حفظ وحدت، در عین حال، نباید به نادیده‌گرفتن مشکلات و مطالبات مردم تعبیر شود. پیگیری مسائل شهری، ارتقای کیفیت خدمات و پاسخ‌گویی مسئولان از عواملی است که می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کند. بر همین اساس، تأکید بر همدلی و جلوگیری از تفرقه، هنگامی اثرگذار خواهد بود که در عمل نیز به تقویت همکاری، خدمت‌رسانی و حل مسائل عمومی منجر شود.

مقاومت در برابر تهدیدهای آمریکا و رژیم صهیونیستی

مقاومت در برابر تهدیدهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، محور دیگری بود که در خطبه‌های شهرهای مختلف البرز مورد توجه قرار گرفت.

امامان جمعه با اشاره به استقلال کشور، آمادگی دفاعی و ظرفیت‌های راهبردی ایران، بر ضرورت حفظ اراده ملی در برابر فشارهای خارجی تأکید کردند.

حجت‌الاسلام قادر محمدی، امام جمعه فردیس، با اشاره به مبارزه امام خمینی(ره) با استعمار و استبداد و ماجرای کاپیتولاسیون، بر اهمیت استقلال و مقابله با سلطه‌طلبی خارجی تأکید کرد.

وی همچنین تقابل ایران و آمریکا در عرصه‌های مختلف و موضوع تنگه هرمز را مورد توجه قرار داد و بستن این تنگه تا پذیرش شروط هفت‌گانه ایران را مطرح کرد. این مواضع، جایگاه استقلال سیاسی و ظرفیت‌های راهبردی کشور را در برابر فشارهای خارجی برجسته می‌کند.

امام جمعه نظرآباد نیز با اشاره به پیش‌بینی جنگ و پیروزی ایران، بر حفظ روحیه و آمادگی جامعه تأکید کرد.

وی در کنار این موضوع، پیامدهای راهبردی تنگه هرمز را مورد توجه قرار داد. اهمیت این آبراه در انتقال انرژی و تجارت دریایی، سبب شده است که همواره جایگاه ویژه‌ای در محاسبات امنیتی منطقه داشته باشد.

حجت‌الاسلام محمود نورپور، امام جمعه کمالشهر، در سخنان خود بر مقاومت در برابر تهدیدها و ضرورت پاسخ‌گویی قاطع به اقدامات دشمن تأکید کرد.

وی همچنین به موضوع حجاب و عفاف پرداخت. این بخش از خطبه‌ها در کنار محورهای سیاسی و امنیتی، نشان‌دهنده توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی در سخنان امام جمعه کمالشهر بود.

حجت‌الاسلام روح‌الله مختاری در ساوجبلاغ نیز با تأکید بر استقلال ایران و آمادگی دفاعی، به اهمیت تنگه هرمز و باب‌المندب اشاره کرد.

وی ضمن انتقاد از عملکرد سازمان ملل و برخی نهادهای بین‌المللی، بر مقاومت و جنگ اراده‌ها تأکید داشت. این مواضع، توجه به ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی ایران و اهمیت آمادگی در برابر تهدیدها را در کنار انتقاد از سازوکارهای بین‌المللی بازتاب می‌دهد.

حجت‌الاسلام علی رادمرد، امام جمعه ماهدشت، نیز با طرح موضوع جنگ اراده‌ها، بر ضرورت حفظ روحیه مقاومت و مقابله با فشارهای روانی تأکید کرد.

از دیگر محورهای سخنان وی، توجه به ظرفیت جوانان و نقش آنان در عرصه‌های مختلف بود؛ موضوعی که در کنار آمادگی دفاعی، بر اهمیت استفاده از توان انسانی و تخصصی کشور دلالت دارد.

حجت‌الاسلام محمدتقی غضنفری، امام جمعه محمدشهر، با اشاره به جهاد و نقش آن در عزت و بازدارندگی، تجربه جنگ هشت‌ساله و پیشرفت‌های دفاعی کشور را یادآور شد.

وی همچنین مقاومت مردم ایران در جنگ ۴۰ روزه و اتکال به خدا را مورد تأکید قرار داد. در کنار این مباحث، پیگیری حق‌آبه از سد و رودخانه کرج، کیفیت آب شرب، کمبود اعتبارات شهری و نیاز به تأمین منابع ملی برای احداث کمربندی و حل مشکلات ترافیکی محمدشهر از موضوعات محلی مطرح‌شده در خطبه‌های وی بود.

این بخش از سخنان امام جمعه محمدشهر، پیوند میان موضوعات کلان ملی و مسائل روزمره مردم را نیز نشان می‌دهد. امنیت و مقاومت در برابر تهدیدهای خارجی، در کنار توجه به زیرساخت‌ها، آب، حمل‌ونقل و خدمات شهری، از جمله موضوعاتی هستند که بر زندگی عمومی تأثیر می‌گذارند و نیازمند پیگیری مستمر مسئولان‌اند.

مکتب فاطمی و مسئولیت اجتماعی

در کنار محورهای سیاسی و امنیتی، مکتب فاطمی و نقش الگوهای دینی در زندگی اجتماعی نیز در شماری از خطبه‌های جمعه البرز مورد توجه قرار گرفت.

حجت‌الاسلام علی رادمرد، امام جمعه ماهدشت، با اشاره به مکتب فاطمی، شهدا را الگوهایی برای فعالیت فرهنگی معرفی کرد و بر ضرورت توجه به ارزش‌های دینی در اقدامات اجتماعی تأکید داشت.

حجت‌الاسلام قادر محمدی در فردیس نیز به مکتب فاطمی اشاره کرد و در کنار آن، موضوع استقلال و مبارزه با استعمار را مورد توجه قرار داد.

حجت‌الاسلام محمدعلی شریعت‌پناهی در چهارباغ نیز با اشاره به خطبه فدکیه، بر ضرورت حفظ وحدت و جلوگیری از تفرقه تأکید کرد.

همچنین حجت‌الاسلام سیدحسن حسینی در نظرآباد، در کنار محورهای سیاسی و اجتماعی، موضوع تقوا و پرهیز از غیبت را مطرح کرد.

این مباحث نشان می‌دهد که در خطبه‌های جمعه، موضوعات اعتقادی و اخلاقی در کنار مسائل روز سیاسی و امنیتی مورد توجه قرار گرفته‌اند. تأکید بر اخلاق، مسئولیت اجتماعی، حفظ کرامت مردم و پرهیز از تخریب دیگران، می‌تواند به تقویت روابط اجتماعی و کاهش زمینه‌های اختلاف کمک کند.

در ماهدشت همچنین موضوع قهرمانی ورزشی و ظرفیت جوانان مطرح شد و امام جمعه این شهر بر اهمیت توجه به توانمندی‌های نسل جوان تأکید کرد.

در کرج نیز امید به جوانان از محورهای سخنان آیت‌الله حسینی همدانی بود. این نگاه، استفاده از ظرفیت انسانی کشور را در کنار حفظ انسجام اجتماعی، از عوامل مؤثر در عبور از چالش‌ها معرفی می‌کند.

مطالبات مردم؛ از مدیریت شهری تا نظارت بر خدمات عمومی

بخشی از خطبه‌های نماز جمعه البرز به مسائل محلی و مطالبات شهروندان اختصاص داشت؛ موضوعاتی که نشان می‌دهد امامان جمعه در کنار مسائل کلان سیاسی و امنیتی، به مشکلات خدماتی و اجرایی شهرها نیز پرداخته‌اند.

حجت‌الاسلام غضنفری در محمدشهر، موضوع حق‌آبه، کیفیت آب شرب، کمبود اعتبارات شهری و ضرورت تأمین منابع ملی برای تکمیل کمربندی و کاهش ترافیک را مطرح کرد. این مطالبات بر اهمیت تأمین زیرساخت‌های اساسی و توجه به نیازهای شهروندان تأکید دارد.

در ماهدشت، حجت‌الاسلام علی رادمرد بر ضرورت نظارت بر نانوایی‌ها تأکید کرد؛ موضوعی مرتبط با کیفیت خدمات عمومی و نیازهای روزمره مردم.

در چهارباغ نیز خدمت‌رسانی، حفظ کرامت شهروندان و پیگیری مطالبات عمومی از محورهای سخنان حجت‌الاسلام محمدعلی شریعت‌پناهی بود.

امام جمعه نظرآباد نیز موضوع انتخاب شهردار را مطرح کرد که از جمله مسائل مرتبط با مدیریت شهری و نحوه ارائه خدمات به شهروندان است.

در ساوجبلاغ، علاوه بر مسائل سیاسی و امنیتی، موضوع همدلی مسئولان و ظرفیت جوانان مورد توجه قرار گرفت.

حجت‌الاسلام روح‌الله مختاری با اشاره به کشتی و ضرورت ترکیب تخصص و تعهد، بر اهمیت توجه به توانمندی‌های انسانی تأکید کرد.

آیت‌الله حسینی همدانی نیز در کرج، ضمن طرح موضوعات مرتبط با جنگ روانی و انسجام اجتماعی، به سالگرد شهادت آیت‌الله سیدمصطفی خمینی و دعوت از دختران آذربایجانی برای تحصیل در ایران اشاره کرد.

انسجام ملی؛ از تأکید بر مقاومت تا پاسخ‌گویی به مردم

برآیند خطبه‌های نماز جمعه در کرج، نظرآباد، ماهدشت، فردیس، کمالشهر، ساوجبلاغ، چهارباغ و محمدشهر نشان می‌دهد که مقابله با جنگ روانی دشمن، حفظ وحدت و ایستادگی در برابر تهدیدهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، مهم‌ترین محورهای مشترک سخنان امامان جمعه استان البرز بوده است.

هر یک از امامان جمعه با توجه به موضوعات مورد نظر خود، بخشی از این مسائل را برجسته کردند؛ از ضرورت امیدآفرینی و هوشیاری رسانه‌ای گرفته تا استقلال کشور، آمادگی دفاعی، جلوگیری از تفرقه و تقویت همدلی میان مردم و مسئولان.

در کنار این موضوعات، طرح مسائل محلی همچون آب شرب، حق‌آبه، مدیریت شهری، نظارت بر نانوایی‌ها و کیفیت خدمات عمومی نشان می‌دهد که توجه به مطالبات شهروندان نیز بخشی از مسئولیت اجتماعی و اجرایی مورد تأکید در خطبه‌هاست.

تقویت انسجام ملی، زمانی به پشتوانه‌ای پایدار برای مقابله با فشارهای خارجی تبدیل می‌شود که با اطلاع‌رسانی دقیق، پاسخ‌گویی مسئولان، خدمت‌رسانی مؤثر و اعتمادسازی همراه باشد؛ مسیری که در آن، هوشیاری در برابر جنگ روانی و مقاومت در برابر تهدیدها، در کنار رسیدگی به مسائل مردم، مکمل یکدیگر خواهند بود.