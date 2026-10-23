موسوی: آحاد مردم و مسئولان برای حفظ وحدت مقدس پای کار باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم موسوی در خطبه‌های نماز جمعه این شهر با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، درباره آثار غفلت از یاد خدا و نقش هوای نفس در انحراف انسان سخن گفت.

موسوی با بیان اینکه فراموشی خداوند متعال انسان را به مسیر جهالت می‌کشاند، هوای نفس را از عوامل غفلت از یاد خدا دانست و اظهار کرد: همه امور دنیوی و اخروی متعلق به خداوند متعال است و انسان باید در مسیر زندگی درست حرکت کند.

وی با اشاره به شیوه‌های نفوذ شیطان در زندگی انسان افزود: گاهی مال و ثروت و گاهی پست و مقام، فرزندان و خانواده زمینه نفوذ شیطان را فراهم می‌کنند؛ بنابراین باید در همه حال به خداوند متعال پناه ببریم و مراقب تقوای خود باشیم.

تأکید بر افزایش حضور مردم در تجمعات خیابانی

امام‌جمعه آوج با اشاره به شرایط کنونی کشور تأکید کرد: در پی سفارش‌های رهبر معظم انقلاب و نیروهای مسلح، جمعیت تجمعات خیابانی باید بیش از گذشته شود؛ زیرا دشمن نقشه‌های شومی در سر دارد.

موسوی با تأکید بر ضرورت حضور فعال اقشار مختلف جامعه در اجتماعات اظهار کرد: توصیه رهبر معظم انقلاب این است که مسئولان، روحانیون، دانش‌آموزان، بسیجیان و آحاد مردم مشارکت فعالی در تجمعات داشته باشند.

وی همچنین با تأکید بر اینکه حفظ «اتحاد مقدس» نباید با شعارهای انحرافی خدشه‌دار شود، گفت: مردم با افرادی که به گفته وی با ادبیات دشمن سخن می‌گویند، برخورد خواهند کرد؛ چراکه این افراد همواره در پی تضعیف کشور بوده‌اند.

خطیب نماز جمعه آوج با تسلیت فرارسیدن ایام فاطمیه، جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کرد و گفت: این جنایات مایه ننگ سازمان ملل است؛ نهادی بین‌المللی که به گفته وی، متأسفانه تحت مدیریت عده‌ای مستکبر قرار دارد.

موسوی با اشاره به اعتراض امام خمینی(ره) به لایحه کاپیتولاسیون، آن را از اقدامات ضد استکباری ایشان دانست و درباره هرگونه استفاده از خاک کشورهای منطقه برای حمله به ایران هشدار داد.

وی اظهار کرد: اگر از هر کشوری در منطقه برای حمله به ایران استفاده شود، آن کشور باید بداند که در فهرست اهداف مورد ضربه نیروهای مسلح ایران قرار خواهد گرفت.

امام‌جمعه آوج همچنین با اشاره به پیامدهای همراهی برخی کشورها با آمریکا گفت: همراهی با آمریکا موجب شده برخی کشورها تاوان این رویکرد را بدهند و معترضان در کشورهای اروپایی نیز حمایت و تبعیت از آمریکا را عامل این وضعیت می‌دانند.

موسوی در پایان قهرمانی ورزشکاران ایران در مسابقات جهانی کشتی را تبریک گفت و اظهار کرد: ورزشکاران کشورمان با توکل به خداوند متعال و توسل به اهل‌بیت عصمت و طهارت، همواره در رقابت‌های بین‌المللی خوش درخشیده‌اند.