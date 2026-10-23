به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین اعلام کرد مذاکراتی که قرار است در ماه نوامبر در ابوظبی برگزار شود، در قالب سهجانبه و با حضور روسیه، آمریکا و اوکراین خواهد بود.
وی افزود نمیتوان احتمال مشارکت کشورهای اروپایی را از پیش منتفی دانست.
پیشتر اعلام شده بود که این مذاکرات بر تضمین امنیت روسیه و اوکراین پس از دستیابی به صلح متمرکز خواهد بود و در این چارچوب، امکان بررسی ساختار امنیتی اروپا نیز وجود دارد.
پسکوف تأکید کرد مذاکرات برنامهریزیشده برای نیمه نخست نوامبر در ابوظبی، در مرحله نخست بهصورت سهجانبه برگزار خواهد شد.
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