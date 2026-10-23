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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۰۸

کرملین: مذاکرات صلح اوکراین نیمه نخست نوامبر برگزار می‌شود

کرملین: مذاکرات صلح اوکراین نیمه نخست نوامبر برگزار می‌شود

سخنگوی کرملین اعلام کرد مذاکرات سه‌جانبه روسیه، آمریکا و اوکراین در نیمه نخست نوامبر در ابوظبی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین اعلام کرد مذاکراتی که قرار است در ماه نوامبر در ابوظبی برگزار شود، در قالب سه‌جانبه و با حضور روسیه، آمریکا و اوکراین خواهد بود.

وی افزود نمی‌توان احتمال مشارکت کشورهای اروپایی را از پیش منتفی دانست.

پیش‌تر اعلام شده بود که این مذاکرات بر تضمین امنیت روسیه و اوکراین پس از دستیابی به صلح متمرکز خواهد بود و در این چارچوب، امکان بررسی ساختار امنیتی اروپا نیز وجود دارد.

پسکوف تأکید کرد مذاکرات برنامه‌ریزی‌شده برای نیمه نخست نوامبر در ابوظبی، در مرحله نخست به‌صورت سه‌جانبه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6987166

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