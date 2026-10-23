به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین سلیمی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته سرپل‌ذهاب، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و انجام واجبات و ترک محرمات، اظهار کرد: تقوا از مهم‌ترین راه‌های رسیدن به بندگی حقیقی خداوند است و انسان باید در رفتار فردی و اجتماعی خود به این اصل توجه داشته باشد.

وی با تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س)، به تبیین جایگاه این بانوی بزرگ اسلام پرداخت و گفت: نزول سوره مبارکه کوثر پاسخی به طعنه‌ها و سخنان دشمنان پیامبر اکرم (ص) درباره نداشتن فرزند پسر بود؛ خداوند با این سوره، از خیر فراوان و برکتی سخن گفت که به پیامبر عطا شده است.

امام جمعه سرپل‌ذهاب با اشاره به استمرار نسل پیامبر اسلام (ص) از طریق حضرت فاطمه زهرا (س)، افزود: جایگاه این بانوی بزرگوار در تاریخ اسلام و استمرار نسل امامت از طریق ایشان، نشان‌دهنده معنای عمیق کوثر و خیر کثیری است که در این سوره به آن اشاره شده است.

حجت‌الاسلام سلیمی با استناد به روایات و دیدگاه‌های نقل‌شده درباره فضائل حضرت زهرا (س)، اظهار کرد: این شخصیت برجسته نه‌تنها در میان شیعیان، بلکه در آثار شماری از علمای اهل سنت نیز مورد توجه قرار گرفته است و ابعاد شخصیتی ایشان می‌تواند برای همه مسلمانان الگو باشد.

وی با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) در نگاه امام زمان (عج)، تصریح کرد: الگوگیری از آن حضرت باید از مرحله اظهار محبت فراتر برود و در سبک زندگی، رفتار خانوادگی، مناسبات اجتماعی و پایبندی به ارزش‌های دینی نمایان شود.

امام جمعه سرپل‌ذهاب اخلاص در بندگی را از مهم‌ترین ویژگی‌های حضرت زهرا (س) دانست و با اشاره به روایتی از امام حسن مجتبی (ع) درباره شب‌زنده‌داری و دعای مادرشان برای دیگران، گفت: حضرت فاطمه (س) حتی در عبادت و نیایش نیز دیگران را بر خود مقدم می‌داشت و برای همسایگان و افراد مختلف دعا می‌کرد.

حجت‌الاسلام سلیمی افزود: این سیره، درس بزرگی درباره ایثار، توجه به نیازهای دیگران و خدمت خالصانه به مردم در اختیار جامعه قرار می‌دهد و مسئولان و شهروندان باید در رفتار خود از چنین آموزه‌هایی بهره بگیرند.

وی ساده‌زیستی و توجه به تربیت نسل صالح را از دیگر ویژگی‌های زندگی حضرت زهرا (س) برشمرد و اظهار کرد: در شرایطی که خانواده‌ها با انواع فشارهای فرهنگی مواجه هستند، بازخوانی شیوه زندگی حضرت فاطمه (س) و امام علی (ع) می‌تواند در تقویت بنیان خانواده، احترام متقابل و پرورش فرزندان شایسته مؤثر باشد.

امام جمعه سرپل‌ذهاب با بیان اینکه عزاداری و پوشیدن لباس سیاه در ایام فاطمیه از جلوه‌های ابراز ارادت به حضرت زهرا (س) است، تأکید کرد: این مراسم زمانی اثر عمیق‌تری در زندگی انسان خواهد داشت که با اصلاح رفتار، تقویت اخلاق، رعایت حقوق دیگران و پیروی عملی از سیره اهل‌بیت (ع) همراه شود.

حجت‌الاسلام سلیمی شجاعت و دفاع از حق را از دیگر درس‌های زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) دانست و گفت: آن حضرت در مقاطع حساس برای دفاع از حق و ولایت وارد میدان شد و با بیان مواضع خود، در برابر انحراف‌ها ایستادگی کرد؛ از این رو، پیروان ایشان نیز باید هنگام نیاز، با آگاهی و مسئولیت‌پذیری از حق دفاع کنند.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها، با اشاره به تهدیدهای نظامی مطرح‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: یکی از روش‌های دشمن برای تضعیف ملت‌ها، بزرگ‌نمایی توان نظامی و انتشار تهدیدهای پی‌درپی با هدف ایجاد ترس و تردید در جامعه است.

امام جمعه سرپل‌ذهاب با اشاره به آیه ۱۷۵ سوره آل‌عمران، افزود: بر اساس آموزه‌های قرآن کریم، ایجاد هراس و ترساندن مؤمنان از شیوه‌های مورد استفاده شیطان و پیروان اوست؛ بنابراین، جامعه باید در برابر فضاسازی‌های روانی هوشیار باشد و تصمیم‌گیری‌های خود را بر پایه شناخت و ارزیابی واقعیت‌ها انجام دهد.

حجت‌الاسلام سلیمی با تأکید بر اینکه احتمال بروز خطا یا اقدام نظامی از سوی دشمن را نمی‌توان به‌طور کامل منتفی دانست، تصریح کرد: در مواجهه با تهدیدها باید ضمن شناخت خطرهای واقعی، از گرفتار شدن در فضای ترس‌آفرینی و عملیات روانی پرهیز کرد و اجازه نداد این فضاسازی‌ها اراده عمومی و قدرت تصمیم‌گیری جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.

وی جنگ روانی و رسانه‌ای را بخشی از تقابل دشمن با ایران دانست و گفت: به اعتقاد وی، بخشی از تهدیدهای منتشرشده در فضای رسانه‌ای با هدف تضعیف روحیه مردم، ایجاد اختلاف داخلی و فراهم کردن زمینه خطای محاسباتی در جامعه و میان مسئولان دنبال می‌شود.

امام جمعه سرپل‌ذهاب با اشاره به ضرورت حفظ آمادگی دفاعی کشور، به توان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و اظهار داشت: از نگاه وی، ظرفیت موشکی و آمادگی نیروهای نظامی کشور، از جمله عواملی است که باید در ارزیابی تهدیدهای خارجی مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام سلیمی با یادآوری اظهارات پیشین برخی فرماندهان نظامی درباره توان موشکی ایران، تأکید کرد: تهدیدهای نظامی نباید موجب نادیده گرفتن ظرفیت‌های دفاعی کشور شود و در عین حال، لازم است مسائل با واقع‌بینی دنبال شود و جامعه از تصمیم‌گیری بر پایه شایعات و اطلاعات تأییدنشده دوری کند.

وی در ادامه با اشاره به تجربه جنگ احزاب و خندق در صدر اسلام، گفت: پیامبر اکرم (ص) در کنار مقابله با تهدیدهای بیرونی، برای مدیریت نگرانی‌ها و تهدیدهای داخلی نیز تدابیری اتخاذ کرد؛ این تجربه تاریخی نشان می‌دهد که حفظ امنیت و انسجام جامعه در کنار آمادگی برای مقابله با دشمن خارجی اهمیت دارد.

امام جمعه سرپل‌ذهاب حضور مردم در صحنه و حفظ همبستگی اجتماعی را مورد تأکید قرار داد و افزود: حضور مردم در اجتماعات و اعلام حمایت از کشور، از دیدگاه وی، می‌تواند به تقویت روحیه عمومی و افزایش اطمینان در جامعه کمک کند و هم‌زمان پیام روشنی برای طرف‌های مقابل داشته باشد.

حجت‌الاسلام سلیمی همچنین از مسئولان خواست با حضور در کنار مردم، نسبت به شرایط جامعه و مطالبات عمومی توجه بیشتری داشته باشند و خاطرنشان کرد: همراهی مسئولان با مردم در موقعیت‌های حساس، می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی کمک کند.