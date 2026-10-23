هوشیاری و انسجام ملی، راه مقابله با تهدیدهای دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مرتضی فاطمیان در خطبه‌های نماز جمعه این شهر با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، بر ضرورت شناخت فضائل اخلاقی و سیره زندگی آن حضرت و الگوگیری از ایشان تأکید کرد.

امام‌جمعه خاکعلی در آغاز سخنان خود با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا(س) در اسلام، بر ضرورت شناخت ابعاد شخصیتی و فضائل اخلاقی آن حضرت تأکید کرد و ایام شهادت ایشان را تسلیت گفت.

فاطمیان در ادامه با اشاره به تهدیدهای دشمنان اظهار کرد: دشمنان با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف و طرح تهدیدهای گوناگون، درصدد ایجاد نگرانی، تضعیف روحیه عمومی و تأثیرگذاری بر افکار مردم هستند.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ هوشیاری در چنین شرایطی، تقویت وحدت و انسجام ملی و اعتماد به توانمندی‌های داخلی را ضروری دانست.

امام‌جمعه خاکعلی همچنین مقابله آگاهانه با فضاسازی‌های دشمنان و پرهیز از انتشار اخبار تأییدنشده را از عوامل مؤثر در حفظ آرامش جامعه برشمرد.

فاطمیان در پایان بر ضرورت تقویت روحیه ملی، حفظ اتحاد و همبستگی و ارتقای بصیرت و آگاهی تأکید کرد و این مؤلفه‌ها را از عوامل مهم مقابله با تهدیدها و توطئه‌های دشمنان دانست.



