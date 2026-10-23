امام جمعه بنجار: مسئولان در برابر فشار خارجی قاطع باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی اربابی در خطبه‌های نماز جمعه شهر بنجار با اشاره به تحولات منطقه‌ای و تنش‌های سیاسی، حفظ آرامش روانی جامعه و انسجام ملی را ضروری دانست و اظهار کرد: یکی از اهداف جنگ روانی دشمن، تضعیف روحیه مردم، ایجاد نگرانی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی است؛ بنابراین نباید اجازه داد شایعات و فضاسازی‌های رسانه‌ای آرامش جامعه را مختل کند.

وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر اخبار مربوط به احتمال درگیری نظامی، افزود: مردم باید اخبار را با دقت دنبال کنند و در شرایط حساس، از بازنشر مطالب تأییدنشده و دامن زدن به نگرانی‌های عمومی بپرهیزند.

مسئولان و جریان‌های سیاسی از تشدید اختلافات چه سهمی در آرامش جامعه دارند؟

امام جمعه بنجار با انتقاد از طرح برخی مباحث سیاسی اختلاف‌برانگیز در شرایط حساس کشور، گفت: مسئولان و جریان‌های سیاسی باید مصالح عمومی را در نظر بگیرند و از اقداماتی که به تشویش افکار عمومی یا تضعیف انسجام ملی منجر می‌شود، پرهیز کنند.

اربابی با اشاره به طرح موضوع همه‌پرسی از سوی برخی جریان‌ها اظهار کرد: طرح چنین موضوعاتی باید با توجه به شرایط کشور و پیامدهای احتمالی آن صورت گیرد و نباید به عاملی برای تشدید اختلافات داخلی تبدیل شود.

وی همچنین درباره مباحث مطرح‌شده پیرامون بازنگری در سیاست‌های مرتبط با معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) گفت: بررسی این موضوعات به تصمیم‌گیری کارشناسی و هماهنگی میان مسئولان و نهادهای ذی‌ربط نیاز دارد و باید منافع و امنیت ملی در اولویت باشد.

تنگه هرمز و مذاکرات؛ تأکید بر حفظ منافع ملی

امام جمعه بنجار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اقتصادی و سیاسی بین‌المللی، موقعیت راهبردی ایران و اهمیت تنگه هرمز را از مؤلفه‌های تأثیرگذار بر معادلات منطقه‌ای و جهانی دانست.

وی با تأکید بر ضرورت اتخاذ مواضع قاطع در برابر فشارهای خارجی، اظهار کرد: مسئولان باید در دفاع از منافع ملی و حقوق کشور با اقتدار عمل کنند و درخواست‌های نامشروع نباید موجب عقب‌نشینی از حقوق ملت شود.

اربابی درباره مذاکرات و مسائل هسته‌ای نیز گفت: تصمیم‌گیری در این زمینه باید بر مبنای تأمین منافع ملی، تحقق شروط موردنظر کشور و ایجاد اعتماد صورت گیرد و تهدیدهای نظامی نباید مبنای تصمیم‌گیری درباره حقوق ملت باشد.

وی با اشاره به توان دفاعی و موشکی کشور، حمایت از ظرفیت‌های دفاعی را در چارچوب منافع ملی مهم دانست و بر ضرورت حفظ آمادگی نیروهای مسلح تأکید کرد.

تأکید بر وحدت و مناسبت‌های مذهبی

امام جمعه بنجار در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، به دو روایت مشهور ۷۵ و ۹۵ روز پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) درباره تاریخ شهادت آن حضرت اشاره کرد که مبنای برگزاری ایام فاطمیه در دو مقطع قرار گرفته است.

اربابی در پایان با دعا برای تعجیل در فرج امام زمان (عج)، نزول رحمت الهی و بارش باران، بر تقویت ایمان، حفظ وحدت و پایبندی به ارزش‌های دینی تأکید کرد.