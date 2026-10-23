امام جمعه آرادان: ایران در قامت یک قدرت پیروز قد علم کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن غائبی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته آرادان که در مسجد صاحب‌الزمان(عج) برگزار شد، با اشاره به وضعیت مسلمانان در جمهوری آذربایجان و آنچه برداشتن اجباری حجاب از سر زنان مسلمان این کشور عنوان کرد، اظهار داشت: ریش‌سفیدان ما به‌خوبی می‌دانند که یکی از پایه‌های حکومت پهلوی، دشمنی با احکام الهی بود و سرنوشت حکومت رئیس‌جمهور صهیونیستی جمهوری آذربایجان نیز دور از انتظار نخواهد بود.

وی افزود: امیدواریم این حوادث به نفع شیعیان و مسلمانان جمهوری آذربایجان رقم بخورد. البته هر اتفاقی به زمان نیاز دارد و امیدواریم خداوند متعال به برکت مجاهدت‌های مسلمانان آذربایجان در مسیر حفظ دین خود، پیروزی را نصیب آنان کند.

امام جمعه موقت آرادان با اشاره به تجربه دوران پهلوی در ایران، تصریح کرد: ما شرایط ملت مسلمان آذربایجان را در دوران پهلوی تجربه کرده‌ایم و می‌دانیم دینداری در چنین شرایطی تا چه اندازه دشوار است؛ به‌گونه‌ای که در دوران پهلوی، داشتن حجاب جرم محسوب می‌شد. امروز مردم آذربایجان نیز شرایطی مشابه را تجربه می‌کنند و امیدواریم این کشور به‌زودی از وضعیت کنونی رهایی یابد.

غائبی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت برگزاری روضه‌های خانگی اشاره کرد و گفت: ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، ایام فاطمیه اول و دوم و دیگر مناسبت‌های شهادت اهل‌بیت(ع)، فرصت مناسبی برای توجه بیشتر مردم به سنت برگزاری روضه‌های خانگی است.

وی با بیان اینکه مجالس عزاداری اهل‌بیت(ع) مایه نورانیت و برکت است، افزود: برگزاری روضه در حسینیه‌ها و هیئت‌ها اقدامی ارزشمند است، اما این موضوع به معنای بی‌نیازی از برگزاری مجالس روضه در خانه‌ها نیست.

امام جمعه موقت آرادان در ادامه با اشاره به مسائل منطقه‌ای و تحولات مرتبط با ایران و آمریکا، اظهار داشت: ملت ایران به معنای کامل کلمه پیروز میدان است. اظهارات روبیو درباره تاریخ ایران و ادعای شکست ایرانیان، در شرایطی مطرح می‌شود که به گفته وی، این ادعاها با واقعیت‌های تاریخی و شرایط کنونی همخوانی ندارد.

غائبی با طرح این پرسش که اگر آمریکا پیروز میدان بود، چرا در منطقه از ائتلاف برای پیروزی در برابر ایران سخن می‌گوید، تصریح کرد: اگر آمریکا پیروز بود، قطعاً به محلی که پیش‌تر در آن شکست خورده است، بازنمی‌گشت؛ در حالی که امروز ایران اسلامی در قامت یک ابرقدرت و قدرتی پیروز در جهان قد علم کرده است.