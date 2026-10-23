به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جلیل جلیلی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهر، با اشاره به نگرانی‌های عمومی درباره احتمال درگیری نظامی، اظهار کرد: تهدیدهای خارجی تنها به اقدامات نظامی محدود نمی‌شود و دشمن می‌کوشد با عملیات روانی و شناختی، روحیه جامعه را تضعیف و اراده جمعی مردم را دچار تزلزل کند.

امام جمعه اهر با بیان اینکه دشمن پیش از هر اقدام نظامی، افکار عمومی و روحیه جامعه را هدف قرار می‌دهد، گفت: بزرگ‌نمایی توان نظامی، تهدید زیرساخت‌ها و یادآوری فجایع تاریخی با هدف القای ناتوانی در مقاومت و وادار کردن جامعه به عقب‌نشینی انجام می‌شود.

وی با اشاره به آیه شریفه «إِنَّمَا ذَلِکُمُ الشَّیْطَانُ یُخَوِّفُ أَوْلِیَاءَهُ» افزود: تهدیدهای دشمن نباید موجب تضعیف روحیه مردم شود، بلکه باید زمینه افزایش هوشیاری، ایمان و استقامت را فراهم کند.

جلیلی با اشاره به تدابیر پیامبر اکرم(ص) در جنگ احزاب، دفاع در برابر تهدیدهای خارجی را در کنار حفظ انسجام داخلی ضروری دانست و تصریح کرد: مقابله با دشمن بیرونی بدون مراقبت از همبستگی داخلی، دفاعی کامل و مؤثر نخواهد بود.

ضرورت حفظ آرامش در برابر احتمال درگیری

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان اهر در پاسخ به نگرانی‌ها درباره احتمال وقوع جنگ، با اشاره به امکان بروز درگیری، تأکید کرد: این احتمال نباید زندگی روزمره مردم را با اضطراب و آشفتگی همراه کند؛ جامعه باید آمادگی لازم را داشته باشد، اما آرامش خود را نیز حفظ کند.

وی با اشاره به تجربه‌های دفاعی گذشته ایران اظهار کرد: تجربه‌های به‌دست‌آمده از رویارویی‌های پیشین می‌تواند در مواجهه با تهدیدهای احتمالی مؤثر باشد و برنامه‌ریزی دفاعی باید متناسب با شرایط جدید صورت گیرد.

امام جمعه اهر خاطرنشان کرد: در صورت بروز درگیری، تقابل تنها به عرصه نظامی محدود نخواهد بود و عملیات روانی و شناختی نیز با هدف کاهش تاب‌آوری مردم، تضعیف اعتماد عمومی و اثرگذاری بر محاسبات جامعه دنبال می‌شود.

هوشیاری رسانه‌ای؛ ضرورتی در برابر جنگ شناختی

جلیلی با تأکید بر ضرورت مراقبت از فضای رسانه‌ای، انتشار اخبار تأییدنشده و بازنشر روایت‌های نادرست را از زمینه‌های تأثیرگذاری عملیات شناختی دانست و گفت: مردم باید در دریافت و انتشار اخبار دقت کنند و اطلاعات را از منابع معتبر پیگیری کنند.

وی افزود: در شرایط حساس، هر خبر یا تصویری را نباید بدون بررسی پذیرفت؛ زیرا انتشار مطالب نادرست می‌تواند نگرانی عمومی را افزایش دهد و به اعتماد و همبستگی اجتماعی آسیب برساند.

امام جمعه اهر با بیان اینکه افکار عمومی یکی از اهداف اصلی جنگ شناختی است، تأکید کرد: حفظ هوشیاری در برابر فضاسازی‌ها و تشخیص اخبار معتبر از روایت‌های تحریف‌شده، بخشی از مسئولیت اجتماعی در شرایط تهدید به شمار می‌رود.

تفرقه‌افکنی؛ یکی از محورهای عملیات شناختی دشمن

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان اهر با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف در جامعه، اظهار کرد: یکی از اهداف عملیات شناختی این است که مردم به‌جای همبستگی در برابر تهدیدهای خارجی، درگیر اختلاف‌های داخلی شوند و یکدیگر را مقصر بدانند.

وی با تأکید بر اینکه نقد و مطالبه‌گری از حقوق مردم است، افزود: مشکلات و خطاهای داخلی باید بررسی و اصلاح شوند، اما نباید از این مسائل برای تضعیف وحدت ملی و ایجاد شکاف در جامعه استفاده شود.

جلیلی همچنین با اشاره به سیاست‌های آمریکا در عرصه بین‌المللی، گفت: رویکردهای سلطه‌جویانه این کشور تنها به تقابل با ایران محدود نیست و می‌تواند امنیت اقتصادی و آرامش کشورهای دیگر، از جمله کشورهای اروپایی، را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

وی تجربه‌های دفاعی کشور، هماهنگی نهادها، رهبری و حضور مردم را از ظرفیت‌های مهم ایران در مواجهه با تهدیدها برشمرد و بر ضرورت حفظ همبستگی ملی تأکید کرد.

حضرت زهرا(س) الگویی برای دفاع از حق و حفظ وحدت است

جلیلی با گرامیداشت ایام فاطمیه، سیره حضرت فاطمه زهرا(س) را الگویی برای دفاع از حقیقت و صیانت از انسجام امت اسلامی دانست.

وی با بیان اینکه شخصیت حضرت زهرا(س) تنها به ابعاد فردی و خانوادگی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: سیره آن حضرت در دفاع از حق و ولایت، الگویی برای پایبندی به اصول دینی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.

امام جمعه اهر با استناد به آیه شریفه «وَاذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا» تصریح کرد: قرآن کریم وحدت و همدلی را نعمتی الهی معرفی می‌کند؛ زیرا اختلاف و جدایی دل‌ها می‌تواند قدرت و انسجام جامعه را آسیب‌پذیر کند.

وی تأکید کرد: حفظ وحدت به معنای چشم‌پوشی از حق نیست؛ حضرت فاطمه زهرا(س) در دفاع از ولایت کوتاه نیامد، اما دفاع از حق را نباید با ایجاد شکاف در پیکره امت اسلامی یکسان دانست.

جلیلی در پایان، با تأکید بر ضرورت الگوگیری از سیره حضرت زهرا(س)، دفاع مسئولانه از حق، حفظ همبستگی اجتماعی و هوشیاری در برابر تهدیدهای خارجی را از الزامات جامعه اسلامی برشمرد.