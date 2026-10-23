به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی شاهچراغی، در خطبه‌های نماز جمعه ری با اشاره به تحولات منطقه‌ای، حضور مردم در اجتماعات و صحنه‌های مختلف کشور را از پشتوانه‌های مهم اقتدار ملی دانست و بر ضرورت حفظ انسجام داخلی در برابر تهدیدهای خارجی تأکید کرد.

شاهچراغی با اشاره به تجربه‌های گذشته ایران در مواجهه با درگیری‌ها و فشارهای خارجی اظهار کرد که ملت ایران در جریان حوادث و درگیری‌های اخیر، هزینه‌های سنگینی متحمل شده است و شهادت فرماندهان، دانشمندان و شهروندان بی‌گناه از جمله مواردی است که در بررسی رفتار آمریکا و رژیم صهیونیستی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به احتمال تکرار حملات نظامی علیه ایران افزود که ملت ایران در صورت تداوم تجاوزها، در برابر آن ایستادگی خواهد کرد. امام جمعه شهرری همچنین وحدت میان مسئولان و همبستگی مردم را از ظرفیت‌های مهم کشور برای مقابله با توطئه‌ها برشمرد و حضور مستمر شهروندان در اجتماعات شبانه را نشانه پایداری آنان دانست.

شاهچراغی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت داخلی آمریکا، رژیم صهیونیستی و کشورهای اروپایی پرداخت و با اشاره به مشکلات اقتصادی، اختلافات سیاسی و تحولات منطقه‌ای، این مسائل را از عوامل مؤثر بر شرایط بین‌المللی ارزیابی کرد.

وی با اشاره به موضوع مذاکرات و پایان درگیری‌ها، تأکید کرد که هرگونه توافق برای پایان جنگ باید با اجرای شروط اعلام‌شده جمهوری اسلامی ایران همراه باشد. او همچنین اهمیت تنگه هرمز و تحولات جبهه مقاومت را در معادلات منطقه‌ای مورد توجه قرار داد.

امام جمعه شهرری با اشاره به نقش نیروهای مسلح و حمایت مردمی در حفظ امنیت کشور، اتکا به توان دفاعی، وحدت ملی و پشتیبانی جامعه را از مؤلفه‌های مهم مقابله با تهدیدهای خارجی دانست.

شاهچراغی در ادامه، با اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله سیدمصطفی خمینی، فرزند امام خمینی(ره)، از جایگاه علمی و مبارزاتی وی یاد کرد و گفت که فعالیت‌های سیاسی و مخالفت او با رژیم پهلوی در مسیر مبارزات انقلاب اسلامی اهمیت داشت.

وی همچنین با اشاره به مناسبت‌های تاریخی آبان‌ماه، مخالفت امام خمینی(ره) با قانون کاپیتولاسیون و تبعید ایشان در سال ۱۳۴۳ را از نقاط مهم تاریخ مبارزه با سلطه آمریکا برشمرد و با یادآوری حوادث ۱۳ آبان سال‌های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸، بر ضرورت شناخت ریشه‌های دینی و تاریخی انقلاب اسلامی تأکید کرد.