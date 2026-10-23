بصیرت و اخلاص فاطمی، معیار تشخیص مسیر حق از انحراف است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود مهدوی در خطبه‌های نماز جمعه این شهر با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، بر ضرورت بهره‌مندی از نورانیت مجالس فاطمی و شناخت ابعاد شخصیتی و سیره آن حضرت تأکید کرد.

امام‌جمعه محمدیه در خطبه اول با اشاره به فرازهایی از خطبه فدکیه حضرت فاطمه زهرا(س)، شهادت به توحید را فراتر از معنای ظاهری آن دانست و اظهار کرد: تحقق توحید حقیقی نیازمند پاک‌سازی درون و عمل انسان از شرک و ریا است.

مهدوی با تأکید بر اهمیت توجه به حقیقت ایمان، بر ضرورت هماهنگی میان اعتقادات، رفتار و اعمال انسان تأکید کرد.

وی بصیرت را «تشخیص صحیح و اقدام به‌موقع در مسیر حق» تعریف کرد و نسبت به پیامدهای غفلت، تأخیر در عمل و نداشتن بصیرت هشدار داد.

امام‌جمعه محمدیه با بیان اینکه انسان ممکن است با وجود انجام عبادات، به دلیل نداشتن بصیرت دچار گمراهی و خسارت شود، اخلاص فاطمی و بصیرت فاطمی را از معیارهای تمایز مسیر درست از انحراف دانست.

مهدوی تأکید کرد: اعمال نیک و عبادات، بدون بصیرت و اخلاص حقیقی، بی‌ثمر خواهد بود؛ بنابراین انسان باید در کنار انجام وظایف دینی، مسیر حرکت خود را نیز با شناخت و آگاهی انتخاب کند.

حضرت فاطمه زهرا(س)، الگوی ائمه و حضرت ولی‌عصر(عج)

امام‌جمعه محمدیه با یادآوری اینکه غضب و رضای حضرت فاطمه زهرا(س) ملاک غضب و رضای الهی است، آن حضرت را محور و الگوی تمامی ائمه معصومین(ع)، به‌ویژه حضرت ولی‌عصر(عج)، معرفی کرد.

وی بر لزوم استقامت در مسیر ولایت و حمایت از حجت خدا تأکید کرد و بهره‌گیری از سیره حضرت زهرا(س) را راهنمایی برای شناخت مسیر درست و پایبندی به ارزش‌های دینی دانست.

مهدوی در خطبه دوم، نمازگزاران را به رعایت تقوای الهی، پرهیزکاری و دوری از گناه دعوت کرد و با اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله سید مصطفی خمینی(ره)، به ابعاد علمی و مبارزاتی ایشان و مواجهه وی با رژیم طاغوت پرداخت.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سید مصطفی خمینی(ره)، بر اهمیت شناخت شخصیت‌های اثرگذار در تاریخ مبارزات اسلامی و پاسداشت مسیر آنان تأکید کرد.

امام‌جمعه محمدیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام‌های مقام معظم رهبری در تقدیر از مدال‌آوران و قهرمانان ورزشی در مسابقات جهانی کشتی فرنگی، کشتی آزاد و سایر رشته‌ها، این موفقیت‌ها را نشانه‌ای از توانمندی و افتخارآفرینی جوانان ایران اسلامی در عرصه بین‌المللی دانست.

وی تأکید کرد که ملت بزرگ ایران قدردان قهرمانان ورزشی کشور است و موفقیت‌های آنان می‌تواند زمینه‌ساز افزایش روحیه ملی و تقویت احساس افتخار در جامعه باشد.

هشدار درباره جنگ ترکیبی، فرهنگی و شناختی دشمن

مهدوی با تأکید بر اینکه دشمنان علاوه بر تهدیدهای نظامی، جنگ فرهنگی، شناختی و روانی را علیه ملت ایران به راه انداخته‌اند، بر ضرورت هوشیاری، بصیرت و مقابله همه‌جانبه با توطئه‌های نرم دشمنان تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت شناخت شیوه‌های جنگ روانی، حفظ آگاهی عمومی و توجه به ابعاد مختلف تهدیدهای دشمن را برای صیانت از جامعه ضروری دانست.

امام‌جمعه محمدیه همبستگی ملت و مسئولان را رمز پیروزی در برابر فشارهای استکبار جهانی دانست و تصریح کرد که با حفظ وحدت و پیروی از فرامین ولایت‌فقیه می‌توان بر مشکلات فائق آمد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت انسجام ملی، ایستادگی در برابر ظلم و حفظ همدلی میان مردم و مسئولان را از عوامل مهم مقابله با فشارهای خارجی عنوان کرد.

تأکید بر صیانت از ارزش‌های اسلامی و قانون حجاب

مهدوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه‌ای و برخی رفتارهای مغایر با ارزش‌های اسلامی، از جمله موضوع حجاب، خواستار اهتمام جدی مسئولان و مردم به حفظ ارزش‌های دینی و انقلابی شد.

وی در این زمینه اظهار کرد: متأسفانه در برخی کشورهای همسایه و منطقه، از جمله جمهوری آذربایجان که اکثریت جمعیت آن شیعه هستند، محدودیت‌ها و ظلم‌هایی علیه احکام دینی و حجاب بانوان اعمال می‌شود که مایه تأسف است.

امام‌جمعه محمدیه افزود: کشوری که با فرهنگ دینی و شیعی پیوند خورده است، نباید شاهد اجرای سیاست‌های ضددینی و هم‌افزایی با صهیونیست‌ها باشد.

مهدوی با تأکید بر ضرورت توجه به مسئله حجاب در داخل کشور نیز گفت: مسئولان، نهادها و آحاد مردم باید نسبت به حفظ ارزش‌های اسلامی و قانون حجاب اهتمام جدی داشته باشند.

وی با بیان اینکه دختران و بانوان این مرز و بوم فرزندان این آب و خاک هستند، صیانت از حریم خانواده و ارزش‌های دینی را وظیفه‌ای همگانی دانست.

امام‌جمعه محمدیه در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت مرکز دینی و قرآنی دارالقرآن در این شهر اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل انتخاب محمدیه به‌عنوان محل خدمتگزاری وی، وجود این مرکز دینی و قرآنی بوده است.

مهدوی با بیان اینکه دارالقرآن سال‌هاست به‌عنوان پایگاه قرآنی استان فعالیت می‌کند، افزود: با توجه به درخواست اولیای دانش‌آموزان و ضرورت حفظ محیط آموزشی مناسب برای دختران، با نظر شورای مربوط و اولیا مقرر شد دفتر و فعالیت‌های دارالقرآن به‌طور موقت به مسجد المهدی(عج)، واقع در کنار اتوبان و زیر نظر امامت جمعه، منتقل شود.

وی هدف از این جابه‌جایی را فراهم‌کردن فضایی مناسب‌تر و آرام‌تر برای رشد قرآنی دانش‌آموزان عنوان کرد و از تمامی خیرین، استادان، مربیان و مسئولانی که تاکنون در این مسیر همکاری و همراهی داشته‌اند، قدردانی کرد.



