شکری: مهار سیلاب و بازگشایی محور سلماس - خوی؛ خطوط ریلی ایمن شد

‍ ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر از اقدام سریع و واکنش به موقع راهداران در پی بارش شدید باران و تگرگ در محور سلماس - خوی خبر داد و اعلام کرد: با حضور فوری اکیپ‌های راهداری، انسداد مسیر اصلی در کمتر از ۵ دقیقه برطرف و ضمن امدادرسانی به روستاها، خطوط ریلی منطقه نیز ایمن‌سازی شد.

وی ادامه داد: در پی بارش‌های سیل‌آسا و تگرگ شدید در حد فاصل تقاطع شکریازی تا انتهای گردنه قره‌تپه، در عرض کمتر از نیم ساعت حجم بالایی از روان‌آب‌ها منجر به آب‌گرفتگی و انسداد این محور اصلی شد.

شکرب با تاکید بر سرعت عمل بالای نیروهای راهداری افزود: «با دریافت گزارش، اکیپ‌های راهداری در کمترین زمان ممکن به محل اعزام شدند و در یک اقدام کم‌نظیر، مسیر در کمتر از ۵ دقیقه بازگشایی شد.

وی اضافه کرد: با وجود اینکه عدم همکاری برخی رانندگان در مسیردهی به یکدیگر باعث ایجاد گره ترافیکی شده بود، بلافاصله عملیات هدایت و روان‌سازی ترافیک نیز توسط نیروهای راهداری با موفقیت انجام گرفت.

مدیرکل راهداری وحمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی با ارائه آمار از تجهیزات و نیروهای به کار گرفته شده، تصریح کرد: در این عملیات ویژه، تیمی مجرب متشکل از ۱۲ نفر از راهداران زحمتکش به همراه ۹ دستگاه ماشین‌آلات (شامل ۵ دستگاه خودروی سواری و ۴ دستگاه ماشین‌آلات عملیاتی راهداری) به کار گرفته شدند تا در سریع‌ترین زمان ممکن بحران مدیریت شود.

وی همچنین به گستردگی ابعاد این عملیات اشاره کرد و گفت: همزمان با جاده اصلی، بارش‌ها باعث ایجاد سیلاب در ۴ روستای همجوار نیز شد.

شکری خاطرنشان کرد: نیروهای راهداری بلافاصله به این محورهای روستایی اعزام شدند و در کوتاه‌ترین زمان، لایروبی و پاکسازی مسیرهای ارتباطی روستاها به انجام رسید.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی گفت:نیروهای راهداری در وضعیت آماده‌باش کامل قرار داشتند و تا پاسی از بامداد، بی‌وقفه مشغول تنظیف و لایروبی نهایی محورها بودند. افزون بر این، در یک اقدام واکنش سریع دیگر، عملیات رفع آب‌شستگی و ایمن‌سازی ریل قطار منطقه نیز در کمترین زمان ممکن انجام شد تا از بروز هرگونه حادثه در شبکه ریلی جلوگیری شود.