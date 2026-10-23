  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۲۲

شکری: مهار سیلاب و بازگشایی محور سلماس - خوی؛ خطوط ریلی ایمن شد

شکری: مهار سیلاب و بازگشایی محور سلماس - خوی؛ خطوط ریلی ایمن شد

ارومیه - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی از مهار سیلاب و بازگشایی محور سلماس - خوی در کمترین زمان به همراه امدادرسانی جهادی به ۴ روستا و ایمن‌سازی خطوط ریلی خبر داد.

ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر از اقدام سریع و واکنش به موقع راهداران در پی بارش شدید باران و تگرگ در محور سلماس - خوی خبر داد و اعلام کرد: با حضور فوری اکیپ‌های راهداری، انسداد مسیر اصلی در کمتر از ۵ دقیقه برطرف و ضمن امدادرسانی به روستاها، خطوط ریلی منطقه نیز ایمن‌سازی شد.

وی ادامه داد: در پی بارش‌های سیل‌آسا و تگرگ شدید در حد فاصل تقاطع شکریازی تا انتهای گردنه قره‌تپه، در عرض کمتر از نیم ساعت حجم بالایی از روان‌آب‌ها منجر به آب‌گرفتگی و انسداد این محور اصلی شد.

شکرب با تاکید بر سرعت عمل بالای نیروهای راهداری افزود: «با دریافت گزارش، اکیپ‌های راهداری در کمترین زمان ممکن به محل اعزام شدند و در یک اقدام کم‌نظیر، مسیر در کمتر از ۵ دقیقه بازگشایی شد.

وی اضافه کرد: با وجود اینکه عدم همکاری برخی رانندگان در مسیردهی به یکدیگر باعث ایجاد گره ترافیکی شده بود، بلافاصله عملیات هدایت و روان‌سازی ترافیک نیز توسط نیروهای راهداری با موفقیت انجام گرفت.

مدیرکل راهداری وحمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی با ارائه آمار از تجهیزات و نیروهای به کار گرفته شده، تصریح کرد: در این عملیات ویژه، تیمی مجرب متشکل از ۱۲ نفر از راهداران زحمتکش به همراه ۹ دستگاه ماشین‌آلات (شامل ۵ دستگاه خودروی سواری و ۴ دستگاه ماشین‌آلات عملیاتی راهداری) به کار گرفته شدند تا در سریع‌ترین زمان ممکن بحران مدیریت شود.

وی همچنین به گستردگی ابعاد این عملیات اشاره کرد و گفت: همزمان با جاده اصلی، بارش‌ها باعث ایجاد سیلاب در ۴ روستای همجوار نیز شد.

شکری خاطرنشان کرد: نیروهای راهداری بلافاصله به این محورهای روستایی اعزام شدند و در کوتاه‌ترین زمان، لایروبی و پاکسازی مسیرهای ارتباطی روستاها به انجام رسید.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی گفت:نیروهای راهداری در وضعیت آماده‌باش کامل قرار داشتند و تا پاسی از بامداد، بی‌وقفه مشغول تنظیف و لایروبی نهایی محورها بودند. افزون بر این، در یک اقدام واکنش سریع دیگر، عملیات رفع آب‌شستگی و ایمن‌سازی ریل قطار منطقه نیز در کمترین زمان ممکن انجام شد تا از بروز هرگونه حادثه در شبکه ریلی جلوگیری شود.

کد مطلب 6987180

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها