به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد موسوی در خطبه‌های نماز جمعه چابهار با اشاره به جایگاه مال و ثروت در آموزه‌های اسلامی اظهار کرد: ثروت نباید صرفاً برای انباشت باشد، بلکه باید در مسیر رفع نیازها و بهبود زندگی به کار گرفته شود.

وی تولید و قناعت در مصرف را دو رکن بهره‌برداری درست از مال حلال دانست و افزود: تولید تنها به صنعت محدود نیست و کشاورزی، دامداری و تولید علم را نیز در بر می‌گیرد؛ ازاین‌رو، استفاده درست از منابع و سرمایه‌ها باید به افزایش تولید و تأمین نیازهای جامعه منجر شود.

مدیریت نادرست چگونه منابع کشور را هدر می‌دهد؟

امام جمعه چابهار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تدبیر در اداره امور، اظهار کرد: بر اساس آموزه‌های امیرالمؤمنین علی(ع)، مدیریت درست می‌تواند سرمایه اندک را افزایش دهد، اما سوءمدیریت حتی ثروت فراوان را نیز از بین می‌برد.

موسوی با تأکید بر ارتباط برنامه‌ریزی با نتایج اقتصادی گفت: هرجا امور با تدبیر و برنامه‌ریزی پیش رفته، زمینه پیشرفت فراهم شده است؛ اما تصمیم‌گیری بدون تدبیر می‌تواند به تورم و مشکلات اقتصادی منجر شود.

تولید و اصلاح مصرف؛ دو مسیر برای بهبود معیشت

وی با اشاره به گستردگی مفهوم تولید در اقتصاد، بر ضرورت به‌کارگیری سرمایه‌ها در فعالیت‌های مولد تأکید کرد و قناعت را به معنای مصرف سنجیده و پرهیز از اسراف دانست.

امام جمعه چابهار همچنین با گرامیداشت یاد سید مصطفی خمینی و تسلیت فرارسیدن ایام فاطمیه، بر اهمیت پایداری، بصیرت و الگوگیری از سیره حضرت فاطمه زهرا(س) تأکید کرد و اخلاص در عمل را از آموزه‌های مهم دینی برشمرد.