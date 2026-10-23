امام جمعه فریدن: موفقیت جوانان ایرانی در المپیادها تجلی اراده ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید شجاع‌الدین ابطحی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با اشاره به درخشش نخبگان جوان کشور در میادین علمی و ورزشی اظهار کرد : دشمنان در حالی به دنبال القای ناامیدی در جامعه هستند که فرزندان این مرز و بوم با اتکا به استعدادهای درونی خود، پرچم ایران اسلامی را در بالاترین قلل علمی جهان به اهتزاز درآورده‌اند.

وی با اشاره به حضور پرشور جوانان در عرصه‌های مختلف اجتماعی تصریح کرد: چشم‌انداز آینده کشور با تکیه بر همت این نسل، تحقق دولتی جوان، انقلابی و ولایتی است تا با روحیه جهادی مسیر پیشرفت کشور را هموار کند.

خطیب جمعه فریدن در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم هوشیاری در برابر رویکردهای انفعالی برخی مدیران افزود: مسئولان باید در اظهارنظرها و مواضع خود منافع ملی و آرمان‌های انقلاب را ملاک عمل قرار دهند و جامعه امروز نیازمند مدیرانی با روحیه انقلابی و خدمت‌گزار است.

حجت‌الاسلام ابطحی همچنین با اشاره به بحران‌ها و تظاهرات ضددولتی در کشورهای اروپایی و فرانسه افزود : کسانی که روزی رویای کشاندن ناامنی به خیابان‌های تهران را در سر داشتند، امروز شاهدند که بحران و نارضایتی چگونه دامن‌گیر خود آن‌ها شده است.

وی با اشاره به آرمان‌های مقاومت خاطرنشان کرد: به یاری خداوند و با پایداری این ملت و جوانان بصیر، به زودی شاهد نابودی رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی خواهیم بود.