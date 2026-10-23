جهانگیر شاهینی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن همزمان با سراسر کشور در استان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این دوره از سرشماری برای نخستین بار به شیوه ترکیبی و در دو مرحله غیرحضوری و حضوری انجام می‌شود.

وی توضیح داد: در مرحله نخست که ارسال پیامک‌های خوداظهاری از ۲۵ مهر آغاز می‌شود، برخی سرپرستان خانوار برای تکمیل اطلاعات خود از طریق سامانه معرفی‌شده پیامک دریافت می‌کنند. این پیامک‌ها برای همه خانوارها ارسال نمی‌شود و تنها افرادی که اطلاعاتشان در بانک‌های اطلاعاتی موجود ناقص است، مشمول این مرحله خواهند بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه افزود: سرپرستان خانواری که پیامک دریافت می‌کنند، باید اطلاعات موردنیاز را به‌صورت کامل و دقیق در سامانه مربوط ثبت کنند تا داده‌های موجود تکمیل شود.

شاهینی با اشاره به آغاز مرحله حضوری از اول آبان گفت: در این مرحله، آمارگیران به منازل همه شهروندان مراجعه نمی‌کنند، بلکه خانوارهای منتخب از میان پنج درصد جامعه آماری و به‌صورت تصادفی مورد مراجعه قرار می‌گیرند.

وی هدف از این مراجعه‌ها را تطبیق اطلاعات ارائه‌شده از سوی خانوارها با داده‌های ثبت‌شده در سامانه‌های مختلف عنوان کرد و افزود: این فرایند به افزایش دقت و صحت آمارهای جمعیتی کمک می‌کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه با بیان اینکه اطلاعات خانوارها از چندین پایگاه داده گردآوری شده است، خاطرنشان کرد: اطلاعات موجود در سامانه‌هایی از جمله ثبت احوال، املاک و اسکان، وزارت کشور و پست در اختیار مرکز آمار قرار دارد و در صورت مشاهده نقص، در جریان سرشماری تکمیل خواهد شد.

شاهینی ادامه داد: پیش از مراجعه آمارگیران به خانوارهای منتخب، اطلاع‌رسانی لازم انجام می‌شود تا شهروندان از این فرایند آگاه باشند و همکاری مناسبی با عوامل اجرایی داشته باشند.

وی با بیان اینکه سرشماری از اول تا ۳۰ آبان ادامه دارد، اظهار کرد: در استان کرمانشاه از مجموع حدود ۴۰۰ هزار خانوار، اطلاعات ۲۰ هزار خانوار، معادل پنج درصد، از طریق مراجعه حضوری بررسی می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه همچنین از فعالیت ۱۵۰ نفر به‌عنوان عوامل اجرایی این طرح خبر داد و گفت: آموزش نیروهای مشارکت‌کننده آغاز شده و برای چند روز ادامه خواهد داشت.

شاهینی از شهروندان خواست اطلاعات خود را با دقت ارائه کنند و در اجرای این طرح همکاری داشته باشند. وی تأکید کرد: داده‌های جمع‌آوری‌شده صرفاً برای برنامه‌ریزی‌های آینده، بودجه‌ریزی و بررسی وضعیت جمعیت استفاده می‌شود و نباید نگرانی درباره تأثیر آن بر مالیات، یارانه یا کالابرگ وجود داشته باشد.