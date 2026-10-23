امام جمعه گرمسار: «حفظ اتحاد مقدس» صیانت از اقتدار ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت‌الله اسماعیلی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گرمسار که در مصلای این شهر برگزار شد، با گرامیداشت چهارم آبان‌ماه، سالروز مخالفت بنیان‌گذار انقلاب اسلامی با قانون کاپیتولاسیون، اظهار کرد: امام خمینی(ره) در شرایطی با این قانون مخالفت کردند که کسی جرئت نداشت به شاه اعتراض کند، اما ایشان در برابر ترفندها و فشارها ایستادگی کردند.

وی افزود: امروز ملت ایران با تمام توان، در سایه انسجام ملی و با اتکا به ارتش قهرمان، سپاه مقتدر و فراجا، در برابر دشمن ایستاده و بر آن غلبه کرده است.

امام جمعه گرمسار با تأکید بر ضرورت بازخوانی تاریخ انقلاب اسلامی، بیان کرد: آنچه امروز به ما انگیزه و قدرت می‌دهد، بازگشت به گذشته و مرور این پرسش است که امام راحل(ره) چگونه قیام کردند و یاران و همراهان ایشان چگونه در برابر دشمنان ایستادند و به ندای امام(ره) لبیک گفتند. آنان در شرایطی دشوار، مسئولیتی بزرگ را بر عهده گرفتند.

اسماعیلی با اشاره به اهمیت اعتراض و افشاگری امام خمینی(ره) علیه قانون کاپیتولاسیون، تصریح کرد: این قانون به‌گونه‌ای بود که اگر یک آمریکایی به بالاترین مقام علمی، مذهبی یا سیاسی کشورمان اهانت می‌کرد، امکان محاکمه او در ایران وجود نداشت و امام خمینی(ره) در برابر این تحقیر و خفت ایستادگی کردند.

وی با بیان اینکه به گفته او، خوی استکباری و دشمنی قدرت‌های سلطه‌گر همچنان ادامه دارد، افزود: امام شهید ما نیز در دوران ۳۷ ساله رهبری خود با همان صلابت در برابر دشمن ایستادگی کردند و امروز ایران اسلامی به جایگاهی رسیده است که از آن به‌عنوان یک قدرت بزرگ جهانی یاد می‌شود.

امام جمعه گرمسار در ادامه با اشاره به نقش رهبر شهید انقلاب در تقویت اقتدار کشور، اظهار کرد: رهبر شهید ما با صلابت و اقتدار، بصیرت متناسب با شرایط روز، مردم‌داری بی‌بدیل و با تکیه بر سنت پیامبر(ص) و سیره اهل‌بیت(ع)، ایران را به عزت و سربلندی رساندند.

اسماعیلی ادامه داد: شخصیت رهبر شهید انقلاب از ویژگی‌های ائمه اطهار(ع) در دوران‌های مختلف تأثیر پذیرفته بود و مواضع ایشان نیز یادآور مواضع ائمه(ع) در شرایط گوناگون بود؛ ویژگی‌هایی که به گفته وی، ایشان را به شخصیتی بی‌نظیر و بی‌مانند تبدیل می‌کرد.

وی با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب خون خود را فدا کردند تا ملت ایران به خیزش و حرکتی تازه برسد، تصریح کرد: اگر قدر این بعثت و اتحاد مقدس را ندانیم، به این سرمایه بزرگ جفا کرده‌ایم؛ چراکه رهبر شهید انقلاب به ملت ایران قدرت و توان ایستادگی بخشیدند.

امام جمعه گرمسار در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی مردم، گفت: رهبر شهید انقلاب به مردم شجاعت بخشیدند و زمینه همدلی و همراهی آنان را فراهم کردند؛ ازاین‌رو، باید این انسجام را حفظ کنیم، زیرا به گفته وی، هدف استکبار جهانی، سلطه بر جهان، به‌ویژه جهان اسلام و ایران است.