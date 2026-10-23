حداد عادل خواستار توجه ویژه مسئولان به نخبگان علمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حدادل عادل در دیدار با رتبه‌های برتر کنکور، نخبگان و مدال‌آوران المپیادهای علمی که در تالار ولایت حرم مطهر رضوی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت حفظ و پرورش سرمایه‌های انسانی کشور، خواستار توجه ویژه مسئولان به نخبگان علمی شد.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به شادی مردم از موفقیت‌های علمی و ورزشی جوانان کشور، اظهار کرد: در روزهای سختی که مردم با نگرانی‌ها و دشواری‌های جنگ روبه‌رو هستند، خبر پیروزی‌های علمی و ورزشی ارزش بیشتری پیدا می‌کند و موجب شادی و امیدواری ملت می‌شود.

وی با بیان اینکه تلاش علمی مدال‌آوران المپیادها کمتر از تلاش ورزشکاران برای کسب مدال طلا نیست، افزود: تلاش ورزشکاران در میدان رقابت قابل مشاهده است، اما تلاش ذهنی و فکری نخبگان علمی به‌آسانی دیده نمی‌شود؛ ازاین‌رو، شاید عموم مردم به اندازه موفقیت‌های ورزشی با دشواری و اهمیت دستاوردهای المپیادی‌ها آشنا نباشند، درحالی‌که دانشمندان، استادان دانشگاه و متخصصان، ارزش این تلاش‌ها را به‌خوبی درک می‌کنند.

روایت آغاز حضور ایران در المپیادهای جهانی

حداد عادل گفت: حدود ۴۰ سال پیش، در سال ۱۳۶۵، هنگامی که معاون وزیر آموزش‌وپرورش و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی بود، با آشنایی با مسابقات بین‌المللی ریاضی تصمیم گرفت زمینه حضور دانش‌آموزان ایرانی در این رقابت‌ها را فراهم کند.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به اعزام نخستین تیم ایران به المپیاد جهانی ریاضی در هاوانا، پایتخت کوبا، اظهار کرد: دانش‌آموزان ایرانی در نخستین حضور خود در این رقابت‌ها، با وجود نداشتن تجربه قبلی، موفق به کسب مدال برنز شدند و ایران در میان ۴۲ کشور شرکت‌کننده، رتبه بیست‌وششم را به دست آورد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی جوانان ایرانی و تلاش برخی مراکز علمی و دانشگاهی خارج از کشور برای جذب آنان، بر ضرورت توجه به حفظ سرمایه انسانی کشور تأکید کرد.

حداد عادل با بیان اینکه ایران برای حل مسائل و پیشرفت خود به توان علمی نخبگان نیاز دارد، گفت: هیچ انقلابی به موفقیت نمی‌رسد، مگر آنکه نیروی انسانی کارآمدی برای اداره کشور تربیت کند و پس از پیروزی نیز نهضت آموزشی و علمی در ادامه آن شکل بگیرد.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به نقش امکانات عمومی و سرمایه‌های ملی در فراهم‌شدن زمینه تحصیل و موفقیت نخبگان، خاطرنشان کرد: بخشی از موفقیت این جوانان حاصل تلاش خودشان و توجه خانواده‌هایشان است، اما منابعی که مردم، ازجمله اقشار کم‌برخوردار جامعه، در قالب مالیات و دیگر منابع عمومی تأمین می‌کنند نیز در فراهم‌شدن این فرصت‌ها سهم دارد؛ بنابراین، نخبگان باید این مسئولیت را در قبال کشور خود در نظر داشته باشند.

وی با تأکید بر اهمیت تقویت بعد معنوی زندگی نخبگان، آنان را به حفظ دینداری و اخلاق در کنار پیشرفت علمی توصیه و اظهار کرد: علمی که از اخلاق و معنویت جدا شود، می‌تواند به‌جای خدمت به انسان‌ها، در مسیر آسیب‌رساندن به آنان قرار گیرد.