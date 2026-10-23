استاندار کرمانشاه: آمار دقیق، زیربنای توسعه پایدار کرمانشاه است

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر حبیبی، به مناسبت روز آمار و برنامه‌ریزی، بر ضرورت استفاده از داده‌های دقیق و به‌روز در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای تأکید کرد.

وی در پیامی با اشاره به جایگاه اطلاعات آماری در اداره امور و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای اظهار کرد: آمار معتبر و قابل اتکا، پایه تصمیم‌گیری آگاهانه، برنامه‌ریزی مؤثر و تعیین مسیر توسعه پایدار است و شناخت درست ظرفیت‌ها، نیازها و اولویت‌های جامعه بدون دسترسی به اطلاعات دقیق امکان‌پذیر نخواهد بود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های متنوع استان در بخش‌های مختلف افزود: کرمانشاه در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، تجارت و مرز، گردشگری، حمل‌ونقل و منابع انسانی از توانمندی‌های قابل توجهی برخوردار است که بهره‌برداری هدفمند از آن‌ها می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی باشد.

حبیبی تحقق این اهداف را وابسته به دسترسی به آمار به‌هنگام و تحلیل‌های کارشناسی دانست و تصریح کرد: اطلاعات آماری دقیق می‌تواند مبنای سیاست‌گذاری صحیح، تخصیص بهینه منابع و ارزیابی مستمر عملکرد دستگاه‌ها قرار گیرد و مسیر استفاده مؤثر از ظرفیت‌های استان را هموار کند.

وی همچنین ارتقای کیفیت نظام آماری را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی، به‌روزرسانی مستمر داده‌ها و گسترش فرهنگ آمارمحوری، در افزایش شفافیت، بهبود بهره‌وری و شتاب‌بخشی به روند توسعه استان نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

استاندار کرمانشاه در ادامه پیام خود، ضمن گرامیداشت روز آمار و برنامه‌ریزی، از تلاش‌های رئیس و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و سایر فعالان این حوزه قدردانی کرد.

حبیبی ابراز امیدواری کرد که با تکیه بر دانش تخصصی، اطلاعات معتبر و برنامه‌ریزی مبتنی بر واقعیت‌های میدانی، اقدامات مؤثرتری برای شکوفایی ظرفیت‌های کرمانشاه، ارتقای کیفیت زندگی مردم و تحقق توسعه متوازن و پایدار استان انجام شود.