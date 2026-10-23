به گزارش خبرنگار مهر، بخش سی‌تی‌اسکن بیمارستان امام خمینی (ره) کلیبر ظهر جمعه با حضور بهرام سرمست، استاندار آذربایجان‌شرقی، به بهره‌برداری رسید؛ اقدامی که با هدف توسعه خدمات تشخیصی و تسهیل دسترسی ساکنان منطقه به امکانات تخصصی درمان انجام شده است.

راه‌اندازی این بخش با صرف بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار انجام شده و بیمارستان کلیبر به‌عنوان یکی از مراکز درمانی منطقه، به ساکنان شهرستان‌های کلیبر و خداآفرین و اهالی حدود ۴۰۰ روستای پیرامونی خدمات ارائه می‌کند.

بهرام سرمست در این مراسم با تأکید بر اهمیت توسعه تجهیزات و زیرساخت‌های درمانی، اظهار کرد: تأمین تجهیزات پزشکی ضروری است، اما حضور پزشکان متخصص و نیروهای حرفه‌ای حوزه سلامت نیز نقش مهمی در ارائه خدمات مطلوب به بیماران دارد.

وی با اشاره به ضرورت تکمیل زیرساخت‌های درمانی منطقه، بر پیگیری اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل و توسعه بخش اورژانس بیمارستان کلیبر تأکید کرد.

استاندار آذربایجان‌شرقی همچنین از مدیرکل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خواست موضوع تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز برای تکمیل و توسعه اورژانس این بیمارستان را پیگیری کند.

با بهره‌برداری از بخش سی‌تی‌اسکن بیمارستان کلیبر، امکان دسترسی بیماران به خدمات تصویربرداری تشخیصی در این مرکز فراهم شده است؛ موضوعی که می‌تواند نیاز به مراجعه به مراکز درمانی خارج از منطقه را در موارد قابل ارائه در این بیمارستان کاهش دهد.

تکمیل زیرساخت‌های درمانی و تأمین نیروی متخصص، از جمله عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات سلامت برای ساکنان کلیبر، خداآفرین و روستاهای اطراف به شمار می‌رود.