اقتدار نیروهای مسلح ایران متکی بر ایمان و خودباوری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید امین موسوی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته رشت، به مناسبت سالگرد تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با گرامیداشت این مناسبت، به تبیین جایگاه و نقش این نهاد در ارتقای معنویت و بصیرت در بدنه ارتش پرداخت.

وی با اشاره به دوراندیشی امام خمینی (ره) در تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش اظهار کرد: شکل‌گیری این سازمان زمینه‌ساز تقویت روحیه ایمانی، انقلابی و ولایت‌مداری در ارتش جمهوری اسلامی ایران شد و امروز ارتش به‌عنوان دژی مستحکم از آرمان‌های نظام اسلامی پاسداری می‌کند.

رئیس عقیدتی سیاسی نداجا رشت با اشاره به تفاوت‌های ارتش در دوران پیش از انقلاب و پس از پیروزی انقلاب اسلامی افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران با تقدیم هزاران شهید در دفاع مقدس هشت‌ساله و جنگ‌های اخیر، از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، نشان داده است که در دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور از هیچ فداکاری دریغ نمی‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در ادامه، فعالیت‌های فرهنگی، قرآنی و هنری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش را تشریح کرد و گفت: این فعالیت‌ها با محوریت کارکنان، خانواده‌ها و هنرآموزان دنبال می‌شود و پرورش قاریان و حافظان قرآن کریم در کنار آموزش‌های تخصصی، بیانگر پیوند عمیق بدنه ارتش با آموزه‌های دینی و کلام وحی است.

وی ارتقای معنویت و بصیرت را از دستاوردهای فعالیت‌های عقیدتی و فرهنگی در ارتش دانست و بر ضرورت تداوم این برنامه‌ها برای تقویت بنیان‌های اعتقادی و ارزشی کارکنان و خانواده‌های آنان تأکید کرد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم (ع) نداجا رشت همچنین با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را متکی بر ایمان، خودباوری و توکل به خداوند متعال دانست و اظهار کرد: با اتکا به نصرت الهی و حفظ آمادگی و تاب‌آوری نیروهای مسلح، پیروزی بر دشمنان آمریکایی و صهیونیستی و تحقق اهداف جبهه مقاومت دست‌یافتنی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در بخش دیگری از سخنان خود، جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و با اشاره به حوادث ناو دنا، مدرسه شجره طیبه و ورزشگاه لامرد، این اقدامات را نشانه‌ای از ماهیت خشونت‌بار و تروریستی عاملان آن دانست.

وی با تأکید بر اینکه خون شهدا، جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی آن را آشکار می‌کند، خاطرنشان کرد: ملت ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تا تحقق انتقام کامل خون شهدا، در کنار جبهه مقاومت ایستادگی خواهند کرد.