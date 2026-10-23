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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۲۵

اسماعیل‌نیا: مسئولان نباید در برابر فشارها و تهدیدها عقب‌نشینی کنند

اسماعیل‌نیا: مسئولان نباید در برابر فشارها و تهدیدها عقب‌نشینی کنند

پارسیان-امام جمعه پارسیان، با اشاره به تهدیدهای مطرح‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: ملت ایران و مسئولان کشور نباید در برابر فشارها و تهدیدها از حقوق و منافع ملی عقب‌نشینی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد اسماعیل‌نیا در خطبه‌های نماز جمعه پارسیان، ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با اشاره به جایگاه جهاد در فرهنگ اسلامی اظهار کرد: حضرت زهرا (س) جهاد در راه خدا را مایه عزت اسلام دانسته‌اند و این آموزه، اهمیت تلاش و ایستادگی در مسیر ارزش‌های اسلامی را یادآوری می‌کند.

ضرورت توجه به مطالبات ورزشی جوانان پارسیان

امام جمعه پارسیان با تبریک روز ورزش به ورزشکاران و متولیان این حوزه، موفقیت جوانان ایرانی در عرصه‌های ورزشی، علمی و فرهنگی را مایه افتخار کشور دانست و از دستاوردهای تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی امید ایران در رقابت‌های برگزارشده در آمریکا و همچنین موفقیت ورزشکاران در بازی‌های پاراآسیایی قدردانی کرد.

وی همچنین با اشاره به موفقیت جمعی از نوجوانان دختر و پسر فعال در برنامه‌های فرهنگی و هنری مرتبط با نماز جمعه پارسیان در جشنواره ملی «کاری نو»، این دستاوردها را شایسته تقدیر دانست و از تلاش دانش‌آموزان، خانواده‌ها، مربیان و مجموعه آموزش‌وپرورش قدردانی کرد.

اسماعیل‌نیا با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر مسئولان به ظرفیت‌های ورزشی شهرستان، سه مطالبه اصلی مردم پارسیان را در این حوزه مطرح کرد و گفت: ارتقای نمایندگی ورزش و جوانان به اداره مستقل، جلب حمایت صنایع از تیم‌ها و هیئت‌های ورزشی و تجهیز اماکن ورزشی موجود، از مهم‌ترین نیازهای ورزش شهرستان است.

وی افزود: با گذشت نزدیک به دو دهه از شهرستان‌شدن پارسیان، توسعه ساختار اداری ورزش و جوانان و تأمین امکانات لازم برای فعالیت ورزشکاران، ضرورتی جدی است و انتظار می‌رود مسئولان استانی توجه بیشتری به جوانان و ظرفیت‌های ورزشی منطقه داشته باشند.

انسجام ملی و حفظ آرامش در شرایط حساس کشور

امام جمعه پارسیان با اشاره به شرایط حساس کشور و منطقه، انسجام ملی، حفظ آرامش جامعه و پرهیز از واکنش‌های شتاب‌زده و افراطی را از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز دانست.

وی با تأکید بر ضرورت همبستگی ایرانیان با وجود تفاوت‌های سیاسی، مذهبی و قومی اظهار کرد: در شرایط کنونی، حفظ وحدت، حمایت از رزمندگان، همراهی با مسئولان کشور و صیانت از منافع ملی اهمیت فراوانی دارد.

اسماعیل‌نیا با اشاره به الزامات شرایط جنگی، بر ضرورت ارتقای سواد رسانه‌ای، پرهیز از انتشار اخبار تأییدنشده و هوشیاری در برابر عملیات روانی دشمن تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت «ابهام راهبردی» در شرایط درگیری، گفت: نباید انتظار داشت تمام جزئیات و اطلاعات مربوط به مسائل نظامی و امنیتی در اختیار عموم قرار گیرد؛ زیرا افشای اطلاعات حساس می‌تواند زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم کند. ازاین‌رو، مطالبه‌گری و اطلاع‌رسانی باید با درک ملاحظات امنیتی و منافع ملی همراه باشد.

تأکید بر مقابله با جنگ شناختی و تقویت اعتماد به توان داخلی

امام جمعه پارسیان با بیان اینکه جنگ روانی و شناختی دشمن با هدف ایجاد ترس و تضعیف روحیه عمومی دنبال می‌شود، بر ضرورت تقویت امید اجتماعی و اعتماد به توان داخلی تأکید کرد.

وی گفت: در برابر تهدیدها باید با هوشیاری، حفظ روحیه و توجه به دستاوردها و ظرفیت‌های کشور ایستادگی کرد و در کنار آن، ایمان، توکل و توسل را تقویت کرد.

اسماعیل‌نیا با اشاره به تحولات منطقه‌ای و اعتراضات در برخی کشورهای غربی، رویکرد دولت‌های غربی در مواجهه با اعتراضات داخلی را مورد انتقاد قرار داد و بر ضرورت توجه به دوگانگی‌های ادعایی در مواضع آنان درباره حقوق بشر تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به تهدیدهای مطرح‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: ملت ایران و مسئولان کشور نباید در برابر فشارها و تهدیدها از حقوق و منافع ملی عقب‌نشینی کنند.

تأکید بر حفظ حقوق هسته‌ای ایران و تعیین شروط برای مذاکره

امام جمعه پارسیان با اشاره به موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران و تهدیدهای مطرح‌شده از سوی آمریکا، بر ضرورت حفظ حقوق هسته‌ای کشور تأکید کرد.

وی با بیان اینکه موضوع غنی‌سازی اورانیوم و بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای را از حقوق ایران می‌داند، تصریح کرد: انتقال مواد غنی‌شده به خارج از کشور، رقیق‌سازی آن‌ها یا عقب‌نشینی از حقوق هسته‌ای نباید در برابر فشارهای خارجی پذیرفته شود.

اسماعیل‌نیا همچنین با اشاره به سفرها و رایزنی‌های میانجیگران خارجی، هدف این تحرکات را از دیدگاه خود تلاش برای نجات آمریکا از وضعیت دشوار کنونی توصیف کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران باید با حفظ مواضع خود، در برابر تهدید و تطمیع ایستادگی کند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تحقق شروط اعلام‌شده ایران بیان کرد: تا زمانی که این شروط محقق نشود، مذاکره‌ای نباید انجام گیرد و حقوق هسته‌ای کشور نیز نباید موضوع عقب‌نشینی قرار گیرد.

امام جمعه پارسیان در پایان سخنان خود بر ضرورت حفظ وحدت ملی، تقویت روحیه مقاومت، حمایت از رزمندگان و صیانت از منافع و امنیت کشور تأکید کرد.

کد مطلب 6987195

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