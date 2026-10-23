به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد اسماعیل‌نیا در خطبه‌های نماز جمعه پارسیان، ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با اشاره به جایگاه جهاد در فرهنگ اسلامی اظهار کرد: حضرت زهرا (س) جهاد در راه خدا را مایه عزت اسلام دانسته‌اند و این آموزه، اهمیت تلاش و ایستادگی در مسیر ارزش‌های اسلامی را یادآوری می‌کند.

ضرورت توجه به مطالبات ورزشی جوانان پارسیان

امام جمعه پارسیان با تبریک روز ورزش به ورزشکاران و متولیان این حوزه، موفقیت جوانان ایرانی در عرصه‌های ورزشی، علمی و فرهنگی را مایه افتخار کشور دانست و از دستاوردهای تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی امید ایران در رقابت‌های برگزارشده در آمریکا و همچنین موفقیت ورزشکاران در بازی‌های پاراآسیایی قدردانی کرد.

وی همچنین با اشاره به موفقیت جمعی از نوجوانان دختر و پسر فعال در برنامه‌های فرهنگی و هنری مرتبط با نماز جمعه پارسیان در جشنواره ملی «کاری نو»، این دستاوردها را شایسته تقدیر دانست و از تلاش دانش‌آموزان، خانواده‌ها، مربیان و مجموعه آموزش‌وپرورش قدردانی کرد.

اسماعیل‌نیا با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر مسئولان به ظرفیت‌های ورزشی شهرستان، سه مطالبه اصلی مردم پارسیان را در این حوزه مطرح کرد و گفت: ارتقای نمایندگی ورزش و جوانان به اداره مستقل، جلب حمایت صنایع از تیم‌ها و هیئت‌های ورزشی و تجهیز اماکن ورزشی موجود، از مهم‌ترین نیازهای ورزش شهرستان است.

وی افزود: با گذشت نزدیک به دو دهه از شهرستان‌شدن پارسیان، توسعه ساختار اداری ورزش و جوانان و تأمین امکانات لازم برای فعالیت ورزشکاران، ضرورتی جدی است و انتظار می‌رود مسئولان استانی توجه بیشتری به جوانان و ظرفیت‌های ورزشی منطقه داشته باشند.

انسجام ملی و حفظ آرامش در شرایط حساس کشور

امام جمعه پارسیان با اشاره به شرایط حساس کشور و منطقه، انسجام ملی، حفظ آرامش جامعه و پرهیز از واکنش‌های شتاب‌زده و افراطی را از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز دانست.

وی با تأکید بر ضرورت همبستگی ایرانیان با وجود تفاوت‌های سیاسی، مذهبی و قومی اظهار کرد: در شرایط کنونی، حفظ وحدت، حمایت از رزمندگان، همراهی با مسئولان کشور و صیانت از منافع ملی اهمیت فراوانی دارد.

اسماعیل‌نیا با اشاره به الزامات شرایط جنگی، بر ضرورت ارتقای سواد رسانه‌ای، پرهیز از انتشار اخبار تأییدنشده و هوشیاری در برابر عملیات روانی دشمن تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت «ابهام راهبردی» در شرایط درگیری، گفت: نباید انتظار داشت تمام جزئیات و اطلاعات مربوط به مسائل نظامی و امنیتی در اختیار عموم قرار گیرد؛ زیرا افشای اطلاعات حساس می‌تواند زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم کند. ازاین‌رو، مطالبه‌گری و اطلاع‌رسانی باید با درک ملاحظات امنیتی و منافع ملی همراه باشد.

تأکید بر مقابله با جنگ شناختی و تقویت اعتماد به توان داخلی

امام جمعه پارسیان با بیان اینکه جنگ روانی و شناختی دشمن با هدف ایجاد ترس و تضعیف روحیه عمومی دنبال می‌شود، بر ضرورت تقویت امید اجتماعی و اعتماد به توان داخلی تأکید کرد.

وی گفت: در برابر تهدیدها باید با هوشیاری، حفظ روحیه و توجه به دستاوردها و ظرفیت‌های کشور ایستادگی کرد و در کنار آن، ایمان، توکل و توسل را تقویت کرد.

اسماعیل‌نیا با اشاره به تحولات منطقه‌ای و اعتراضات در برخی کشورهای غربی، رویکرد دولت‌های غربی در مواجهه با اعتراضات داخلی را مورد انتقاد قرار داد و بر ضرورت توجه به دوگانگی‌های ادعایی در مواضع آنان درباره حقوق بشر تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به تهدیدهای مطرح‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: ملت ایران و مسئولان کشور نباید در برابر فشارها و تهدیدها از حقوق و منافع ملی عقب‌نشینی کنند.

تأکید بر حفظ حقوق هسته‌ای ایران و تعیین شروط برای مذاکره

امام جمعه پارسیان با اشاره به موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران و تهدیدهای مطرح‌شده از سوی آمریکا، بر ضرورت حفظ حقوق هسته‌ای کشور تأکید کرد.

وی با بیان اینکه موضوع غنی‌سازی اورانیوم و بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای را از حقوق ایران می‌داند، تصریح کرد: انتقال مواد غنی‌شده به خارج از کشور، رقیق‌سازی آن‌ها یا عقب‌نشینی از حقوق هسته‌ای نباید در برابر فشارهای خارجی پذیرفته شود.

اسماعیل‌نیا همچنین با اشاره به سفرها و رایزنی‌های میانجیگران خارجی، هدف این تحرکات را از دیدگاه خود تلاش برای نجات آمریکا از وضعیت دشوار کنونی توصیف کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران باید با حفظ مواضع خود، در برابر تهدید و تطمیع ایستادگی کند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تحقق شروط اعلام‌شده ایران بیان کرد: تا زمانی که این شروط محقق نشود، مذاکره‌ای نباید انجام گیرد و حقوق هسته‌ای کشور نیز نباید موضوع عقب‌نشینی قرار گیرد.

امام جمعه پارسیان در پایان سخنان خود بر ضرورت حفظ وحدت ملی، تقویت روحیه مقاومت، حمایت از رزمندگان و صیانت از منافع و امنیت کشور تأکید کرد.