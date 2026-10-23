ضرورت تبیین زیست عفیفانه؛ حضرت زهرا(س) بهترین الگوی دختران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی در خطبه‌های نخستین نماز جمعه آبان‌ماه ۱۴۰۵ سمنان که در مصلای امیرالمؤمنین(ع) برگزار شد، ضمن قدردانی از حضور باشکوه مردم استان در اجتماعات اقتدار و صلابت، این حضور را نشانه بصیرت ملت ایران اسلامی دانست.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با تأکید بر اینکه انسجام و وحدت از مهم‌ترین برکات حضور مقتدرانه مردم در صحنه است، اظهار کرد: حضور مردم در این اجتماعات باید آگاهانه و با حفظ انسجام ملی تداوم یابد.

وی با بیان اینکه حفظ اتحاد ملت در برابر دشمن از اهداف اصلی این حضورهاست، افزود: همان‌طور که در دیدار رهبر معظم انقلاب با رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، استمرار حضور آگاهانه مردم در اجتماعات اقتدار از خواسته‌های رهبر معظم انقلاب است.

ضرورت ترویج سیره فاطمی در میان نسل جوان

مطیعی در ادامه با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه، بر ضرورت تلاش بیشتر در زمینه تبیین الگوی زیست عفیفانه، به‌ویژه در میان جوانان استان، با الگوگیری از سیره حضرت زهرا(س) تأکید کرد.

وی با بیان اینکه جایگاه حضرت زهرا(س) در تبیین الگوی زیست عفیفانه باید بیش از پیش مورد توجه فعالان فرهنگی، جبهه انقلاب و تبیین‌گران جامعه قرار گیرد، افزود: حضرت فاطمه زهرا(س) بهترین الگو برای دختران ما هستند.

امام جمعه سمنان با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از آموزه‌های مکتب فاطمی در زندگی فردی و اجتماعی، بیان کرد: سیره و سبک زندگی حضرت زهرا(س) باید به‌درستی برای دختران جوان تبیین شود تا آنان بتوانند از این الگوی ارزشمند در زندگی خود بهره بگیرند.

تقویت هویت دینی برای مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با اشاره به تلاش دشمن برای تأثیرگذاری بر نسل جوان، به‌ویژه دختران امروز و مادران آینده ایران اسلامی، گفت: دشمن از همه ابزارهای خود، به‌خصوص رسانه‌ها و فضای مجازی، برای اثرگذاری بر این قشر استفاده می‌کند.

مطیعی بر ضرورت هوشیاری در برابر این اقدامات تأکید کرد و افزود: تقویت هویت دینی و صیانت از ارزش‌های اخلاقی باید برای مقابله با حربه‌های دشمن در دستور کار قرار گیرد.