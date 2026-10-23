به گزارش خبرنگار مهر، مولوی مرادمحمد محمدی، در خطبه های نماز جمعه هوشک با هشدار درباره پیامدهای حرص و طمع گفت: زیاده‌خواهی می‌تواند انسان را از مسیر درست زندگی دور کند و به غفلت از آخرت و نادیده گرفتن اصول اخلاقی در کسب درآمد بینجامد.

امام جمعه اهل‌سنت مسجد حضرت یوسف (ع) هوشک سراوان با اشاره به اهمیت اصلاح نفس و پرهیز از خصلت‌های ناپسند اظهار کرد: برخی رفتارها موجب رشد اخلاقی انسان می‌شوند و برخی دیگر ارزش اعمال او را تحت تأثیر قرار می‌دهند؛ ازاین‌رو، کنترل حرص و طمع و حرکت در مسیر هدایت اهمیت دارد.

امام جمعه اهل‌سنت مسجد حضرت یوسف (ع) هوشک با اشاره به آیه «أَلْهَاکُمُ التَّکَاثُرُ» از سوره تکاثر، رقابت در جمع‌آوری مال و ثروت را از عواملی دانست که ممکن است انسان را از یاد آخرت غافل کند.

وی تأکید کرد: علاقه به دارایی نباید موجب نادیده گرفتن حلال و حرام در کسب درآمد شود و افراد باید در کنار تلاش برای تأمین معیشت، اصول اخلاقی و دینی را نیز رعایت کنند.

حرص با افزایش ثروت پایان نمی‌یابد

مولوی محمدی با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم درباره حرص انسان به مال، بر ضرورت تقویت توکل به خداوند و پرهیز از بخل و زیاده‌خواهی تأکید کرد.

وی با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) درباره تمایل انسان به افزایش ثروت افزود: حرص و طمع با افزایش دارایی لزوماً پایان نمی‌یابد و اگر مهار نشود، می‌تواند به خواسته‌ای پایان‌ناپذیر تبدیل شود.

امام جمعه اهل‌سنت هوشک در پایان، با تشبیه حرص و طمع به گرگی که به گله حمله می‌کند، نسبت به آثار مخرب این خصلت بر دین و اخلاق انسان هشدار داد و اصلاح نفس، کسب روزی حلال و پرهیز از زیاده‌خواهی را از راه‌های حرکت در مسیر رضایت الهی برشمرد.