به گزارش خبرنگار مهر، سعید کریمی، بعدازظهر جمعه به همراه جمعی از مدیران این سازمان از روند آماده‌سازی بازارچه‌های عرضه کالاهای اساسی در سطح شهر کرمانشاه بازدید کرد.

این بازدید با حضور معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر شرکت شهرک‌های صنعتی استان، معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت و جمعی دیگر از مسئولان انجام شد و مراحل آماده‌سازی بازارچه‌هایی با هدف عرضه مستقیم کالاها مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، قرار است این بازارچه‌ها در هشت نقطه از استان کرمانشاه راه‌اندازی شوند تا امکان عرضه کالاهای اساسی و محصولات تولیدشده در صنایع تبدیلی مرتبط با بخش کشاورزی استان فراهم شود.

در این بازارچه‌ها همچنین کالاهای مورد نیاز مردم عرضه خواهد شد و هدف‌گذاری انجام‌شده، ارائه محصولات با قیمت‌هایی پایین‌تر از نرخ‌های بازار است.

راه‌اندازی این مراکز با رویکرد عرضه مستقیم کالا و کاهش واسطه‌ها دنبال می‌شود تا محصولات مورد نیاز شهروندان در دسترس آنان قرار گیرد.

در همین راستا، تاکنون چندین نشست برنامه‌ریزی و هماهنگی با مسئولان مرتبط و مدیران صنایع تبدیلی استان برگزار شده است تا زمینه ایجاد و فعالیت بازارچه‌های پیش‌بینی‌شده فراهم شود.