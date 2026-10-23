جشنواره انگور در بخش بیلوار کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره انگور بخش بیلوار بعد از ظهر جمعه با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، شهروندان این بخش و مهمانانی از دیگر شهرستان‌ها برگزار شد؛ رویدادی که با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی و محصولات بومی منطقه همراه بود.

کامران کریمی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه، در حاشیه این جشنواره و در گفت‌وگو با خبرنگاران، به تشریح توانمندی‌های کشاورزی بخش بیلوار و محصولات تولیدی این منطقه پرداخت.

وی با اشاره به اهمیت تولیدات کشاورزی محلی اظهار کرد: برگزاری جشنواره‌هایی از این دست، زمینه معرفی محصولات بومی را فراهم می‌کند و می‌تواند به حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان منطقه کمک کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه بر ظرفیت این رویداد برای تقویت ارتباط میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تأکید کرد و افزود: جشنواره انگور فرصتی برای عرضه محصولات محلی و شناساندن توانمندی‌های کشاورزی بخش بیلوار است.

کریمی خاطرنشان کرد: معرفی ظرفیت‌های تولیدی منطقه از طریق چنین برنامه‌هایی می‌تواند در مسیر توسعه اقتصادی بخش بیلوار نقش داشته باشد و زمینه توجه بیشتر به محصولات و تولیدکنندگان محلی را فراهم کند.

در این جشنواره، کامران کریمی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه، به همراه جمعی از کارکنان این مدیریت و نیروهای مرکز جهاد کشاورزی بیلوار حضور داشتند.