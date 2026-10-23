به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید بامری، در خطبه های نماز جمعه دلگان، با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر کیفیت نان و نحوه فعالیت نانوایی‌ها، خواستار پیگیری تخلفات احتمالی و بهبود خدمات‌رسانی به مردم شد.

امام جمعه دلگان با اشاره به فرارسیدن ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س)، یکی از درس‌های مکتب فاطمی را مواجهه آگاهانه با دشواری‌ها و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای پیشرفت دانست و اظهار کرد: شرایط دشوار نباید مانع تلاش برای بهبود وضعیت جامعه شود، بلکه باید با واقع‌بینی، برنامه‌ریزی و تقویت توانمندی‌های داخلی، زمینه عبور از مشکلات را فراهم کرد.

وی با اشاره به فرازی از خطبه فدکیه درباره جایگاه جهاد در عزت اسلام، بر اهمیت خودباوری، تلاش علمی و تقویت توان دفاعی و اقتصادی تأکید کرد.

تأکید بر رعایت حرمت ایام فاطمیه

خطیب جمعه دلگان همچنین با اشاره به ایام عزاداری حضرت فاطمه زهرا (س)، از خانواده‌ها خواست زمان برگزاری جشن‌ها و مراسم عروسی را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که با روزهای سوگواری تداخل نداشته باشد و حرمت این ایام حفظ شود.

حجت‌الاسلام بامری در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به سالروز افشاگری تاریخی امام خمینی (ره) علیه قانون کاپیتولاسیون، این رویداد را یادآور اهمیت استقلال قضایی و حفظ حاکمیت ملی دانست.

وی با بیان اینکه کاپیتولاسیون به مستشاران آمریکایی در ایران مصونیت قضایی اعطا می‌کرد، اظهار کرد: حفظ استقلال کشور مستلزم صیانت از منافع ملی و رعایت عزت و کرامت مردم در تعاملات خارجی است.

امام جمعه دلگان تقویت تولید داخلی، توسعه علمی، حمایت از اقتصاد بومی و توجه به عدالت اجتماعی را از عوامل مؤثر در پیشرفت پایدار عنوان کرد و بر ضرورت انتقال دقیق رویدادهای تاریخی به نسل جوان تأکید داشت.

حجت‌الاسلام بامری با اشاره به نقش برنامه‌ریزی و تلاش مستمر در موفقیت‌های ورزشی، اظهار کرد: حضور موفق ورزشکاران ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی، ظرفیت جوانان کشور را برای دستیابی به جایگاه‌های برتر نشان می‌دهد.

مطالبه نظارت بر کیفیت نان در دلگان

امام جمعه دلگان در بخش دیگری از سخنان خود، کیفیت نان و نحوه فعالیت نانوایی‌ها را از موضوعات مرتبط با معیشت روزمره مردم دانست و خواستار رسیدگی جدی به مشکلات این حوزه شد.

وی با خطاب قرار دادن مسئولان فرمانداری، اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و دستگاه‌های نظارتی، بر ضرورت نظارت مستمر بر کیفیت پخت، نحوه عرضه نان و رعایت ضوابط فعالیت نانوایی‌ها تأکید کرد.

حجت‌الاسلام بامری افزود: نان یکی از اقلام اصلی سبد غذایی خانوارهاست و رسیدگی به مشکلات مربوط به کیفیت و عرضه آن باید با هماهنگی دستگاه‌های مسئول دنبال شود.

وی تأکید کرد: نظارت مؤثر بر نانوایی‌ها و برخورد قانونی با تخلفات احتمالی باید به بهبود کیفیت نان و دسترسی آسان‌تر مردم به این کالای اساسی منجر شود.