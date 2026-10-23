به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالستار حسین‌زهی در خطبه‌های نماز جمعه اهل سنت این هفته خاش، با اشاره به جایگاه ازدواج در تعالیم اسلامی اظهار کرد: ازدواج باید زمینه‌ساز آرامش، مودت و تشکیل خانواده باشد و نباید با هزینه‌های سنگین و توقعات غیرضروری به مانعی برای آغاز زندگی مشترک تبدیل شود.

وی افزود: خانواده‌ها می‌توانند با پرهیز از چشم‌وهم‌چشمی و کاهش هزینه‌های غیرضروری مراسم، مسیر ازدواج جوانان را هموارتر کنند و به جای تمرکز بر تجملات، بر اخلاق، تفاهم و مسئولیت‌پذیری در زندگی مشترک توجه داشته باشند.

تجمل‌گرایی و توقعات بی‌جا؛ موانع ازدواج آسان

امام جمعه اهل‌سنت خاش با انتقاد از تبدیل برخی مراسم ازدواج به میدان رقابت و فخرفروشی، گفت: هزینه‌های کمرشکن، طلا و جواهرات سنگین و توقعات غیرمنطقی از جمله مواردی هستند که باید در رسوم ازدواج مورد بازنگری قرار گیرند.

وی با تأکید بر ضرورت پایبندی به آموزه‌های اسلامی، خواستار کنار گذاشتن تشریفات غیرضروری و توجه به توان مالی خانواده‌ها شد و افزود: ازدواج ساده و به دور از اسراف می‌تواند زمینه‌ساز زندگی باثبات‌تر و کاهش فشارهای مالی بر زوج‌های جوان باشد.

مولوی حسین‌زهی با تأکید بر اهمیت اخلاق و پایبندی دینی در انتخاب همسر، اظهار کرد: خانواده‌ها باید به جای توجه بیش از اندازه به ظواهر و امکانات مالی، معیارهای اخلاقی و شخصیتی را در انتخاب همسر مورد توجه قرار دهند.

وی همچنین بر ضرورت پرهیز از سخت‌گیری‌های غیرضروری در تعیین مهریه و سایر شروط ازدواج تأکید کرد و خواستار اصلاح رسوم نادرستی شد که می‌توانند آغاز زندگی مشترک را با بدهی و فشار اقتصادی همراه کنند.

ازدواج آسان و نقش آن در سلامت اجتماعی

امام جمعه اهل‌سنت خاش با اشاره به ارتباط استحکام خانواده با سلامت جامعه، بر ضرورت همکاری خانواده‌ها و بزرگان محلی برای ترویج ازدواج آسان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

وی دوری از اسراف، کاهش توقعات و توجه به ارزش‌های اخلاقی را از راهکارهای تقویت بنیان خانواده دانست و خواستار روشنگری درباره پیامدهای رسوم پرهزینه و حمایت از جوانان برای تشکیل زندگی مشترک شد.