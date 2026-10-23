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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱

امام جمعه اهل‌سنت خاش: هزینه‌های سنگین ازدواج را از دوش جوانان برداریم

امام جمعه اهل‌سنت خاش: هزینه‌های سنگین ازدواج را از دوش جوانان برداریم

خاش- امام جمعه اهل‌سنت خاش با انتقاد از تشریفات و هزینه‌های سنگین ازدواج، خواستار اصلاح رسوم پرهزینه و تسهیل تشکیل خانواده برای جوانان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالستار حسین‌زهی در خطبه‌های نماز جمعه اهل سنت این هفته خاش، با اشاره به جایگاه ازدواج در تعالیم اسلامی اظهار کرد: ازدواج باید زمینه‌ساز آرامش، مودت و تشکیل خانواده باشد و نباید با هزینه‌های سنگین و توقعات غیرضروری به مانعی برای آغاز زندگی مشترک تبدیل شود.

وی افزود: خانواده‌ها می‌توانند با پرهیز از چشم‌وهم‌چشمی و کاهش هزینه‌های غیرضروری مراسم، مسیر ازدواج جوانان را هموارتر کنند و به جای تمرکز بر تجملات، بر اخلاق، تفاهم و مسئولیت‌پذیری در زندگی مشترک توجه داشته باشند.

تجمل‌گرایی و توقعات بی‌جا؛ موانع ازدواج آسان

امام جمعه اهل‌سنت خاش با انتقاد از تبدیل برخی مراسم ازدواج به میدان رقابت و فخرفروشی، گفت: هزینه‌های کمرشکن، طلا و جواهرات سنگین و توقعات غیرمنطقی از جمله مواردی هستند که باید در رسوم ازدواج مورد بازنگری قرار گیرند.

وی با تأکید بر ضرورت پایبندی به آموزه‌های اسلامی، خواستار کنار گذاشتن تشریفات غیرضروری و توجه به توان مالی خانواده‌ها شد و افزود: ازدواج ساده و به دور از اسراف می‌تواند زمینه‌ساز زندگی باثبات‌تر و کاهش فشارهای مالی بر زوج‌های جوان باشد.

مولوی حسین‌زهی با تأکید بر اهمیت اخلاق و پایبندی دینی در انتخاب همسر، اظهار کرد: خانواده‌ها باید به جای توجه بیش از اندازه به ظواهر و امکانات مالی، معیارهای اخلاقی و شخصیتی را در انتخاب همسر مورد توجه قرار دهند.

وی همچنین بر ضرورت پرهیز از سخت‌گیری‌های غیرضروری در تعیین مهریه و سایر شروط ازدواج تأکید کرد و خواستار اصلاح رسوم نادرستی شد که می‌توانند آغاز زندگی مشترک را با بدهی و فشار اقتصادی همراه کنند.

ازدواج آسان و نقش آن در سلامت اجتماعی

امام جمعه اهل‌سنت خاش با اشاره به ارتباط استحکام خانواده با سلامت جامعه، بر ضرورت همکاری خانواده‌ها و بزرگان محلی برای ترویج ازدواج آسان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

وی دوری از اسراف، کاهش توقعات و توجه به ارزش‌های اخلاقی را از راهکارهای تقویت بنیان خانواده دانست و خواستار روشنگری درباره پیامدهای رسوم پرهزینه و حمایت از جوانان برای تشکیل زندگی مشترک شد.

کد مطلب 6987202

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