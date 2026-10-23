سعید دزفولی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت همراهی مردم در حفاظت از تالاب‌ها اظهار کرد: صیانت از این زیست‌بوم‌های ارزشمند تنها وظیفه دستگاه‌های مسئول نیست و شهروندان نیز با تغییر رفتارهای روزمره، کاهش مصرف آب، جلوگیری از آلودگی محیط طبیعی و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست می‌توانند در حفظ تالاب‌ها نقش‌آفرینی کنند.

وی با اشاره به جایگاه تالاب‌ها در پایداری محیط زیست افزود: این زیست‌بوم‌ها علاوه بر فراهم کردن زیستگاه برای پرندگان، آبزیان و گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری، در تعدیل شرایط اقلیمی، ارتقای کیفیت محیط زیست و پشتیبانی از معیشت جوامع محلی نیز اهمیت دارند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه، احیا و نگهداری از تالاب‌ها را نیازمند مشارکت مستمر جامعه دانست و تصریح کرد: اقدامات ساده شهروندان در صورت تبدیل شدن به یک رفتار عمومی، می‌تواند فشار بر منابع آبی را کاهش داده و از تخریب این زیست‌بوم‌های حساس جلوگیری کند.

دزفولی‌نژاد با بیان اینکه مدیریت مصرف آب از مهم‌ترین راهکارهای حفاظت از تالاب‌هاست، گفت: صرفه‌جویی در مصرف آب در خانه‌ها، بخش کشاورزی و فعالیت‌های اقتصادی، جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و توجه به تأمین حقابه زیست‌محیطی تالاب‌ها، در حفظ جریان طبیعی آب و تداوم حیات این مناطق مؤثر است.

وی همچنین بر لزوم جلوگیری از ورود آلاینده‌ها به محیط تالاب‌ها تأکید کرد و افزود: رهاسازی زباله، پسماندهای پلاستیکی، فاضلاب و مواد آلاینده در طبیعت، سلامت آب و خاک را تهدید می‌کند و می‌تواند به گونه‌های گیاهی و جانوری آسیب برساند. شهروندان باید از رها کردن زباله در طبیعت خودداری کنند، پسماندهای ناشی از گردش‌های طبیعت‌گردی را جمع‌آوری کرده و تخلفات زیست‌محیطی را به مراجع مسئول گزارش دهند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه، جوامع محلی، کشاورزان، تشکل‌های مردم‌نهاد و فعالان اجتماعی را از ظرفیت‌های مهم حفاظت از تالاب‌ها برشمرد و خاطرنشان کرد: ساکنان مناطق مجاور تالاب‌ها به دلیل ارتباط نزدیک با این زیست‌بوم‌ها، توانایی بیشتری برای شناسایی تهدیدها، انتقال تجربیات بومی و همکاری در اجرای برنامه‌های حفاظتی دارند. تعامل میان مردم و دستگاه‌های مسئول نیز می‌تواند به مدیریت بهتر تالاب‌ها و کاهش آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های انسانی کمک کند.

دزفولی‌نژاد آموزش و آگاهی‌بخشی را از دیگر پایه‌های حفاظت از تالاب‌ها عنوان کرد و گفت: خانواده‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند با تبیین ارزش‌های تالاب‌ها و پیامدهای تخریب آنها، فرهنگ مسئولیت‌پذیری در برابر طبیعت را در میان نسل امروز و آینده گسترش دهند؛ موضوعی که زمینه مشارکت مؤثرتر مردم در برنامه‌های حفاظت و احیا را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به ضرورت صیانت از پوشش گیاهی و زیستگاه‌های پیرامون تالاب‌ها اظهار کرد: رعایت اصول طبیعت‌گردی، پرهیز از روشن کردن آتش در مناطق حساس، جلوگیری از تخریب پوشش گیاهی و ایجاد نکردن مزاحمت برای پرندگان، به‌ویژه در دوره‌های حساس زیستی، از جمله اقداماتی است که به حفظ امنیت زیستگاه‌های طبیعی کمک می‌کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: حفاظت از تالاب‌ها مسئولیتی مشترک و دائمی است و نباید تنها به زمان بروز بحران یا اجرای برنامه‌های مناسبتی محدود شود. کاهش مصرف آب، مدیریت پسماند، مشارکت در برنامه‌های پاکسازی و گزارش تخلفات زیست‌محیطی، اقداماتی هستند که با همراهی مردم، دستگاه‌های اجرایی، جوامع محلی و تشکل‌های محیط زیستی می‌توانند به حفظ این سرمایه‌های طبیعی برای نسل‌های آینده کمک کنند.