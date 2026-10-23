«رؤسای جمهور و مجلس» به داد شاهوار برسید؛ آب و محیط زیست خط قرمز مردم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس امینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شاهرود که در مصلای پیامبر اعظم(ص) برگزار شد، با گرامیداشت ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت زهرا(س)، بر ضرورت الگوگیری از سیره این بانوی بزرگ اسلام در عرصه‌های مختلف زندگی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه وقتی یک معصوم، حضرت زهرا(س) را الگوی خود معرفی می‌کند، اهمیت جایگاه ایشان برای دیگران به طریق اولی روشن می‌شود، اظهار کرد: این بانوی گرانقدر باید در زندگی فردی، جمعی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بهترین الگو برای ما باشند.

جایگاه والای حضرت زهرا(س) در شفاعت اخروی

امام جمعه شاهرود با اشاره به جایگاه والای حضرت زهرا(س) در شفاعت اخروی، تأکید کرد: به‌ویژه در ایام فاطمیه باید ابعاد مختلف زندگی ایشان بیش از پیش شناخته شود و زوایای سیره آن حضرت برای جوانان بازگو شود تا زمینه الگوگیری از این بانوی بزرگوار فراهم شود.

امینی با بیان اینکه می‌توان درس‌های بزرگی از زندگی حضرت زهرا(س) آموخت، افزود: یکی از این درس‌ها آن است که بدانیم جهاد، چه در عرصه تبیین و بیان و چه در میدان نبرد، با سختی‌هایی همراه است.

وی ادامه داد: حضرت زهرا(س) به ما می‌آموزند که جهاد با وجود دشواری‌هایش، برکات فراوانی به همراه دارد؛ چنان‌که ایشان در خطبه معروف خود در مسجد پیامبر(ص)، جهاد را مایه عزت اسلام معرفی کردند.

ایران از انفعال به کنشگری در تحولات جهانی رسیده است

امام جمعه شاهرود در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کنونی جهان، اظهار کرد: جهان دوران دشواری را سپری می‌کند و در آستانه تحولات بزرگی قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که بخش عمده‌ای از کشورهای دنیا یا درگیر جنگ هستند یا از پیامدهای آن تأثیر می‌پذیرند.

امینی با اشاره به تأثیرات جنگ میان ایران و آمریکا بر حوزه‌هایی همچون نفت، گاز، مواد اولیه و حمل‌ونقل در سطح جهان، افزود: در این نبرد فراگیر که کشورهای مختلف به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از آن تأثیر می‌پذیرند، ملت ایران، نظام اسلامی و کشورمان از وضعیت انفعالی به موقعیت فعال‌تری در معادلات رسیده‌اند.

وی با بیان اینکه ملت ایران برای دستیابی به جایگاه کنونی خود در جهان هزینه‌های زیادی پرداخته است، گفت: شهادت رهبر انقلاب، فرماندهان نظامی و حمله به زیرساخت‌ها از جمله هزینه‌هایی بوده که ملت ایران متحمل شده است.

امینی با اشاره به میزان تاب‌آوری ملت ایران در برابر این حوادث، تصریح کرد: اظهارات و مواضع برخی رؤسای کشورهای قدرتمند نشان می‌دهد که آنان انتظار چنین میزان از مقاومت و پایداری را از ملت ایران نداشتند؛ موضوعی که از اقتدار ملت ایران اسلامی حکایت دارد.

مطالبه شاهرود برای تأمین آب پایدار و مدیریت سیلاب‌ها

امام جمعه شاهرود در ادامه با طرح مطالبه تأمین آب پایدار برای این شهرستان، اظهار کرد: هرچه درباره ضرورت تأمین آب پایدار فریاد می‌زنیم، کسی به داد مردم نمی‌رسد. در بسیاری از مناطق کشور سد وجود دارد، اما در شاهرود این موضوع محقق نشده است.

وی با طرح این پرسش که آیا ایجاد سد در این شهرستان امکان‌پذیر نیست یا شاهرود با بی‌توجهی و تبعیض مواجه شده است، هشدار داد: اگر در شرایط وقوع پدیده ال‌نینو، زیرساخت‌های لازم برای مهار و مدیریت روان‌آب‌ها وجود نداشته باشد، با سیلاب‌های ویرانگر مواجه خواهیم شد.

امینی با تأکید بر ضرورت مدیریت کلان در حوزه آبخیزداری، آبخوان‌داری و تأمین آب پایدار، افزود: باید سازوکاری وجود داشته باشد تا در صورت وقوع پدیده ال‌نینو، از بارش‌ها حداکثر استفاده صورت گیرد؛ در غیر این صورت، حتی اگر این پدیده هر سال در شهرستان رخ دهد، بهره‌ای از ظرفیت بارش‌ها نصیب منطقه نخواهد شد.

تأکید بر رسیدگی مسئولان ملی به مطالبه زیست‌محیطی شاهرود

امام جمعه شاهرود در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دغدغه‌های زیست‌محیطی این شهرستان، خواستار توجه جدی مسئولان قوای مجریه و قضائیه به دستور رئیس‌جمهور درباره حفاظت از محیط زیست شد.

وی تأکید کرد: انتظار ما از مسئولان کلان کشور این بود که دستور صریح رئیس‌جمهور درباره حفظ محیط زیست را با دقت دنبال کنند و مسئولان ملی باید به داد مردم شاهرود برسند، چراکه حفاظت از محیط زیست برای مردم این منطقه اولویت دارد.

امینی با بیان اینکه مطالبه‌گری مردم شاهرود به معنای درگیری با مسئولان یا ایجاد اختلاف نیست، اظهار کرد: ما با کسی دعوا و درگیری نداریم، بلکه انتظار داریم مسئولان ارشد کشور خواسته مردم را بشنوند و برای آن چاره‌اندیشی کنند و این مطالبه نباید به عاملی برای دوقطبی‌سازی در جامعه تبدیل شود.

وی با اشاره به تخریب‌های صورت‌گرفته در شاهوار به‌عنوان یکی از مهمترین منابع تأمین آب پایدار شاهرود، افزود: دیگر این مطالبات را صرفاً در سطح استان مطرح نمی‌کنیم، بلکه از رؤسای قوای کشور می‌خواهیم برای رسیدگی به این موضوع وارد عمل شوند.

آقای رئیس‌جمهور به داد مردم شاهرود برسید

امام جمعه شاهرود خطاب به رئیس‌جمهور گفت: با توجه به تأکید شما بر حفظ محیط زیست، به داد مردم شاهرود برسید و این موضوع را به استان ارجاع ندهید.

امینی همچنین از رئیس مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان دارای مسئولیت ملی خواست برای بررسی مطالبه مردم شاهرود درباره حفاظت از شاهوار و تأمین آب پایدار این شهرستان اقدام کنند.