علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین بررسی‌های هواشناسی استان کرمانشاه اظهار کرد: بر اساس نقشه‌ها و الگوهای پیش‌یابی، آسمان استان از امروز جمعه تا روز چهارشنبه در بیشتر ساعات قسمتی تا نیمه‌ابری خواهد بود.

وی افزود: در این بازه زمانی، افزایش ابر و وزش باد در برخی ساعات پیش‌بینی می‌شود و امروز نیز احتمال وقوع رگبارهای پراکنده در بخش‌هایی از استان وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با بیان اینکه احتمال بارش‌ها در مناطق شرقی استان بیشتر است، تصریح کرد: این نواحی امروز در برخی ساعات می‌توانند شاهد رگبار باشند.

زورآوند درباره تغییرات دمایی استان نیز گفت: میانگین دمای هوا امروز جمعه به‌طور نسبی افزایش پیدا می‌کند، اما در روزهای شنبه و یکشنبه روند کاهشی خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: از روز دوشنبه تا چهارشنبه تغییر قابل‌توجهی در میانگین دمای هوای استان پیش‌بینی نمی‌شود و دما در این مدت نوسان چندانی نخواهد داشت.