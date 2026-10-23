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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲

زورآوند: رگبارهای پراکنده در نواحی شرقی کرمانشاه پیش‌بینی می‌شود

زورآوند: رگبارهای پراکنده در نواحی شرقی کرمانشاه پیش‌بینی می‌شود

کرمانشاه - مدیرکل هواشناسی کرمانشاه از افزایش ابر، وزش باد و احتمال وقوع رگبار در برخی ساعات امروز، به‌ویژه در مناطق شرقی استان خبر داد.

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین بررسی‌های هواشناسی استان کرمانشاه اظهار کرد: بر اساس نقشه‌ها و الگوهای پیش‌یابی، آسمان استان از امروز جمعه تا روز چهارشنبه در بیشتر ساعات قسمتی تا نیمه‌ابری خواهد بود.

وی افزود: در این بازه زمانی، افزایش ابر و وزش باد در برخی ساعات پیش‌بینی می‌شود و امروز نیز احتمال وقوع رگبارهای پراکنده در بخش‌هایی از استان وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با بیان اینکه احتمال بارش‌ها در مناطق شرقی استان بیشتر است، تصریح کرد: این نواحی امروز در برخی ساعات می‌توانند شاهد رگبار باشند.

زورآوند درباره تغییرات دمایی استان نیز گفت: میانگین دمای هوا امروز جمعه به‌طور نسبی افزایش پیدا می‌کند، اما در روزهای شنبه و یکشنبه روند کاهشی خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: از روز دوشنبه تا چهارشنبه تغییر قابل‌توجهی در میانگین دمای هوای استان پیش‌بینی نمی‌شود و دما در این مدت نوسان چندانی نخواهد داشت.

کد مطلب 6987207

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