به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی خاشی اظهار کرد: برداشت انار در خاش از ابتدای مهر آغاز شده و با توجه به روند کنونی، پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت، حدود ۱۵ هزار تن محصول از باغات شهرستان جمع‌آوری و روانه بازار شود.

مدیر جهاد کشاورزی خاش افزود: بخش قابل توجهی از باغات انار خاش در دهستان سنگان متمرکز است و ارقام محلی، کیانی، فردوس و ساوه از مهم‌ترین گونه‌های کشت‌شده در این منطقه به شمار می‌روند. رقم «بدون هسته شیرین» نیز به دلیل زودرس بودن، پیش از سایر ارقام برداشت و عرضه شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های حمایتی برای تقویت تولید و افزایش ارزش اقتصادی انار بیان کرد: توزیع نهال یارانه‌ای، راه‌اندازی انسکتاریوم برای پرورش حشرات مفید و مبارزه زیستی با آفات و حمایت از توسعه کارگاه‌های تولید رب انار، از جمله اقدامات این مدیریت است.

خاشی با تأکید بر ضرورت کنترل آفت کرم گلوگاه انار گفت: رعایت بهداشت باغ، هرس به‌موقع درختان و مدیریت اصولی باغداری می‌تواند در کاهش خسارت این آفت مؤثر باشد.

وی ترویج روش‌های آبیاری تحت فشار، آموزش باغداران و تولید محصول سالم را از دیگر محورهای فعالیت جهاد کشاورزی عنوان کرد و افزود: آموزش‌های تخصصی و به‌کارگیری روش‌های اصولی در مدیریت باغ‌ها می‌تواند به کاهش خسارت، بهبود کیفیت محصول و پایداری درآمد باغداران کمک کند.