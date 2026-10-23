هوشیاری در برابر جریان های بیگانه یک وظیفه انقلابی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدقاسم دهقانی در خطبه های‌ این هفته نماز جمعه شهرستان بجستان بر ضرورت هوشیاری ملت در برابر جنگ‌های ترکیبی و ترفندهای دشمن برای ایجاد استحاله فرهنگی تأکید کرد.

امام جمعه بجستان با اشاره به مصادف شدن امروز با سالگرد شهادت آیت‌الله مشکینی، از ایشان به عنوان یکی از یادگاران بزرگ امام راحل و از مراجع بزرگوار یاد کرد و از تلاش‌های پدران و مادرانی که فرزندان خود را در مکتب تربیت اسلامی پرورش داده‌اند، قدردانی کرد.

وی با اشاره به ایستادگی ملت ایران در دوران دفاع مقدس و مقابله با تحریم‌ها و فشارها، خاطرنشان کرد: ملت ایران با بهره‌گیری از الگوی صبر و استقامت حضرت زهرا (سلام‌الله علیها)، همواره در برابر چالش‌ها ایستاده است.

دهقانی افزود: رغم تمامی آسیب‌زاها و عاملان بی‌ثباتی که در منطقه فعالیت می‌کنند، ملت ایران همچنان پای آرمان‌های نظام اسلامی و قرآن ایستاده است و این پایداری، عامل اصلی شکست طرح‌های دشمن است.

امام جمعه بجستان افزود: دشمن تنها در میدان‌های نظامی حضور ندارد، بلکه در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز به شدت فعال است.

وی هشدار داد: دشمن به دنبال ایجاد استحاله فرهنگی یا همان سکوت درون و تغییر تدریجی ارزش‌هاست. این جنگ مانند موریانی است که آرام‌آرام به ساختار خانواده‌ها و باورهای نسل جوان آسیب می‌زند.

دهقانی افزود: ما باید مراقب باشیم که تحت تأثیر توطئه‌های فرهنگی قرار نگیریم. دشمن می‌خواهد با ایجاد تضعیف در لایه‌های آموزشی و فرهنگی، توان مبارزه‌جویی ملت را بگیرد. بنابراین، هوشیاری در برابر جریان‌های بیگانه و حفظ اصالت فرهنگی، یک وظیفه انقلابی است.