به گزارش خبرنگار مهر، حاج ماموستا ملا قادر قادری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته پاوه، با پرداختن به تحولات سیاسی منطقه و جهان، گسترش اسلام در جوامع مختلف، اهمیت قرآن کریم، موفقیت ورزشکاران ایرانی و ضرورت پایبندی به اخلاق را مورد توجه قرار داد و درباره تبعات استفاده ناآگاهانه از فناوری‌های جدید، به‌ویژه هوش مصنوعی، هشدار داد.

امام‌جمعه پاوه با اشاره به تهدیدهای بنیامین نتانیاهو علیه ایران و دیگر کشورهای اسلامی اظهار کرد: بخشی از این مواضع را می‌توان در چارچوب دغدغه‌های سیاسی و انتخاباتی وی تحلیل کرد و امیدواریم نتایج انتخابات به شکلی رقم بخورد که امکان ادامه این سیاست‌ها از بین برود.

وی با انتقاد از آنچه تغییر مواضع رئیس‌جمهور آمریکا خواند، افزود: سیاست‌های آمریکا را نمی‌توان جدا از منافع و محاسبات سیاسی این کشور ارزیابی کرد و در چنین شرایطی، هوشیاری در برابر تصمیم‌های واشنگتن ضرورت دارد.

ماموستا قادری با اشاره به انتخابات پیش‌روی آمریکا و رژیم صهیونیستی ابراز امیدواری کرد بنیامین نتانیاهو و جریان سیاسی پشتیبان دونالد ترامپ در این رقابت‌ها شکست بخورند و سیاست‌های مورد انتقاد وی علیه ایران و کشورهای اسلامی تداوم نیابد.

وی در ادامه به آماری درباره مسلمان‌شدن ۱۳۶ هزار نفر از زندانیان آمریکا طی ۲۰ سال گذشته اشاره کرد و این موضوع را نشانه‌ای از ادامه گرایش به اسلام، با وجود تبلیغات منفی علیه این دین دانست.

امام‌جمعه پاوه گفت: در شرایطی که برخی سیاستمداران آمریکایی با اسلام مخالفت می‌کنند، افرادی در همان جامعه به این دین گرایش پیدا می‌کنند و این مسئله نشان می‌دهد تبلیغات منفی نتوانسته است مانع شناخت و پذیرش اسلام شود.

وی همچنین با یادآوری اظهارات بیل کلینتون، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، در یک گردهمایی بین‌ادیانی در فلوریدا، به روایت او درباره آشنایی با قرآن کریم اشاره کرد و گفت: کلینتون در آن نشست از زمانی سخن گفته بود که دخترش در ۱۵سالگی قرآن را مطالعه کرده و او را نیز به خواندن این کتاب تشویق کرده بود.

به گفته ماموستا قادری، کلینتون پس از آشنایی با قرآن بر اهمیت شناخت ملت‌ها از یکدیگر و احترام به تفاوت‌های فرهنگی و مذهبی تأکید کرده بود. وی همچنین با استناد به آیه ۱۳ سوره حجرات، تفاوت میان اقوام و ملت‌ها را فرصتی برای شناخت متقابل دانسته بود، نه دلیلی برای تبعیض و تحقیر.

امام‌جمعه پاوه با تأکید بر ضرورت معرفی درست اسلام، پرهیز از قضاوت‌های نادرست درباره پیروان ادیان و مقابله با اهانت به مسلمانان را از زمینه‌های مهم تقویت تعامل میان ملت‌ها برشمرد.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها، انتشار خبر حفظ کامل قرآن کریم از سوی هزار زن در شهر لاذقیه سوریه را مایه خوشحالی دانست و این اتفاق را نشانه‌ای از استمرار توجه به کتاب آسمانی مسلمانان عنوان کرد.

ماموستا قادری با ابراز امیدواری نسبت به آینده اسلام خاطرنشان کرد: گرایش به این دین با وجود مخالفت‌ها و تبلیغات منفی همچنان ادامه دارد و مسلمانان باید با عمل به آموزه‌های قرآنی، رفتار شایسته و بیان صحیح معارف دینی، در تقویت این مسیر نقش‌آفرینی کنند.

وی همچنین قهرمانی تیم کشتی فرنگی ایران در رقابت‌های برگزارشده در آمریکا و دستاوردهای ورزشکاران ایرانی در مسابقات آسیایی ژاپن را تبریک گفت و قهرمانی یاسین خسروی، ورزشکار اهل باوه‌وره پاوه، را مایه افتخار مردم منطقه دانست.

امام‌جمعه پاوه این موفقیت را به خسروی، خانواده وی و مردم منطقه تبریک گفت و اهتزاز پرچم ایران در میدان‌های ورزشی بین‌المللی را موجب سربلندی کشور دانست. وی برای ورزشکاران ایرانی، به‌ویژه قهرمانان منطقه، آرزوی سلامتی و موفقیت‌های بیشتر کرد.

ماموستا قادری در تشریح مباحث دینی خطبه نخست، با استناد به آیه ۳۱ سوره ابراهیم، بر اهمیت اقامه نماز و کمک مالی به نیازمندان تأکید کرد و این دو عمل را از مسئولیت‌های اساسی مؤمنان دانست.

وی نماز را راه ارتباط انسان با پروردگار و انفاق را نشانه توجه به نیازهای دیگران توصیف کرد و گفت: برخورداری از امکانات و دارایی‌ها باید زمینه‌ای برای انجام کارهای خیر باشد و انسان پیش از پایان فرصت زندگی، برای یاری نیازمندان و خدمت به دیگران اقدام کند.

امام‌جمعه پاوه با اشاره به آیات قرآن درباره دریاها، کشتی‌ها، خورشید، ماه و گردش شب و روز، این پدیده‌ها را از نعمت‌های خداوند برای انسان دانست و یادآور شد که استفاده از مواهب الهی باید با شکرگزاری و رعایت حقوق دیگران همراه باشد.

وی همچنین با اشاره به آیه «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ» از سوره اسراء، بر ارزش و کرامت انسان تأکید کرد و عبادت خداوند و دستگیری از بندگان او را دو جنبه مهم زندگی مؤمنانه برشمرد.

ماموستا قادری در ادامه سخنان خود به روایتی درباره عبدالله بن عمر اشاره کرد که در آن، پیامبر اسلام(ص) مردی را از اهل بهشت معرفی کرده بود. بر اساس این روایت، عبدالله بن عمر برای پی‌بردن به علت این بشارت، مدتی رفتار آن مرد را دنبال کرد، اما اعمالی متفاوت از عبادت‌های معمول در او ندید.

وی افزود: آن مرد در پاسخ به پرسش عبدالله بن عمر، پاکی دل، پرهیز از حسادت و دنبال‌نکردن عیب دیگران را از ویژگی‌های خود بیان کرد؛ موضوعی که به گفته امام‌جمعه پاوه، اهمیت اخلاق و سلامت درون را در کنار انجام عبادت‌ها نشان می‌دهد.

امام‌جمعه پاوه با تأکید بر اینکه دینداری تنها به ظاهر اعمال عبادی محدود نیست، پاکی قلب، دوری از حسادت و پرهیز از عیب‌جویی را از ویژگی‌های مهم انسان مؤمن دانست و بر همراهی عبادت با خوش‌رفتاری، مسئولیت اجتماعی و کمک به افراد نیازمند تأکید کرد.

وی در بخش پایانی خطبه‌ها، با اشاره به فراگیرشدن استفاده از هوش مصنوعی و گسترش فعالیت‌ها در فضای مجازی، نسبت به خطرهای ناشی از بی‌احتیاطی در این فضا هشدار داد و از خانواده‌ها خواست اطلاعات و مسائل خصوصی خود را در معرض دسترسی عمومی قرار ندهند.

ماموستا قادری با بیان اینکه فناوری‌های جدید در کنار قابلیت‌ها و امکانات متعدد، در صورت استفاده نادرست می‌توانند زمینه آسیب به افراد را فراهم کنند، بر لزوم افزایش آگاهی خانواده‌ها درباره نحوه استفاده از این ابزارها تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: انتشار تصاویر، اطلاعات و جزئیات خصوصی زندگی خانوادگی در فضای مجازی می‌تواند پیامدهایی فراتر از یک فرد داشته باشد و سایر اعضای خانواده و حتی جامعه را نیز درگیر کند؛ ازاین‌رو، صیانت از حریم خصوصی و مراقبت از اطلاعات شخصی باید جدی گرفته شود.