به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تجلیل از رتبه‌های برتر کنکور سراسری و مدال‌آوران المپیادهای علمی جهانی با حضور آیت‌الله احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی و غلامعلی حداد عادل، در حرم مطهر رضوی برگزار شد.

در این مراسم، ۲۸ نفر از رتبه‌های برتر کنکور و ۳۲ نفر از مدال‌آوران المپیادهای علمی جهانی مورد تجلیل، قرار گرفتند.

این مراسم در شرایطی برگزار شد که دانش‌آموزان ایرانی در سال ۲۰۲۶ میلادی در رقابت‌های علمی بین‌المللی دستاوردهای قابل توجهی، کسب کردند. بنا بر اعلام رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان، مجموع مدال‌های طلای ایران در المپیادهای علمی جهانی و بین‌المللی امسال به ۱۸ مدال رسیده است؛ در حالی که این تعداد در سال گذشته ۱۱ مدال بود.

از دیگر موفقیت‌های دانش‌آموزان ایرانی، قهرمانی تیم ملی المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک با کسب پنج مدال طلا در رقابت‌های سال ۲۰۲۶ بود؛ تیم ایران با این نتیجه برای سومین سال پیاپی عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را به دست آورد. همچنین در المپیاد جهانی جغرافیا، هلیا خدابنده‌لو موفق به کسب مدال برنز شد و تیم ایران در بخش رقابت پوستر نیز با موضوع دریاچه ارومیه در جایگاه نخست جهان ایستاد.