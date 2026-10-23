تثبیت جایگاه ششم برای کاروان ایران؛ با ۲۶ طلا به خط پایان رسیدیم

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان ورزش ایران در پنجمین روز بازی‌های پاراآسیایی، یکی از روزهای پربار خود را پشت سر گذاشت و با کسب ۲۲ مدال شامل ۷ طلا، ۷ نقره و ۸ برنز، مجموع مدال‌های خود را به ۱۰۲ رساند.

ورزشکاران ایران روز جمعه اول آبان در رشته‌های پارادوومیدانی، پاراشنا و پاراتیروکمان و همچنین رقابت‌های تیمی والیبال نشسته مردان و زنان، بسکتبال با ویلچر، گلبال و فوتبال نابینایان به مصاف حریفان خود رفتند. حاصل عملکرد نمایندگان ایران در این روز، کسب مدال در تمام این رشته‌ها به‌جز گلبال بود.

با احتساب مدال‌های روز پنجم، کاروان ایران تاکنون ۱۰۲ مدل شامل ۲۶ مدال طلا، ۳۶ نقره و ۴۰ برنز به دست آورده است؛ آماری که جایگاه ششم کشورمان را در جدول توزیع مدال‌ها تثبیت می‌کند.

ایران رقابت‌های روز پنجم را در شرایطی آغاز کرد که در پایان روز چهارم، با ۸۰ مدال شامل ۱۹ طلا، ۲۹ نقره و ۳۲ برنز، یک پله صعود کرده و در رده ششم قرار گرفته بود. افزایش شمار مدال‌ها در روز پنجم، این جایگاه را حفظ کرد تا کاروان کشورمان در فاصله یک روز مانده به پایان بازی‌ها، در موقعیتی باثبات در جدول مدالی قرار بگیرد.

در پایان روز پنجم، کره جنوبی و هند هر کدام با ۲۸ مدال (۲ طلا بیشتر نسبت به ایران) طلا به‌ترتیب در رده‌های چهارم و پنجم جدول قرار دارند و ایران با ۲۶ طلا در جایگاه ششم ایستاده است. تایلند نیز با ۱۸ مدال طلا (۸ طلا کمتر از ایران) در رده هفتم قرار دارد.

با توجه به فاصله مدالی ایران با کشورهای بالاتر و پایین‌تر از خود و همچنین برنامه رقابت‌های روز پایانی، تغییر جایگاه کاروان ایران در جدول توزیع مدال‌ها بعید به نظر می‌رسد. به این ترتیب، ششمی ایران در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی، در آستانه قطعی شدن قرار گرفته است.

پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی که از ۲۶ مهرماه آغاز شده است، شنبه دوم آبان با برگزاری رقابت‌های روز پایانی به پایان می‌رسد. ایران در آخرین روز این بازی‌ها تنها در بخش میکس تیمی پاراوزنه‌برداری نماینده خواهد داشت؛ موضوعی که احتمال تغییر چشمگیر در مجموع مدال‌های کاروان کشورمان را کاهش می‌دهد.

وضعیت فعلی کاروان ایران در جدول مدالی و در پایان روز پنجم اینگونه است: