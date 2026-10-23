امام جمعه سراوان خواستار نظارت جدی بر قیمت کالاها و توزیع سوخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی بامری در خطبه‌های نماز جمعه سراوان اظهار کرد: دستگاه‌های نظارتی باید با حضور مستمر در بازار، قیمت کالاهای اساسی و روند توزیع سوخت را بررسی کنند و اجازه ندهند افراد سودجو از شرایط موجود برای فشار بیشتر بر مردم سوءاستفاده کنند.

وی افزود: رسیدگی به تخلفات، کنترل قیمت‌ها و نظارت بر عرضه سوخت باید با جدیت دنبال شود تا نیازهای ضروری مردم با شرایط مناسب تأمین شود.

امام جمعه سراوان با اشاره به فشارهای خارجی و شرایط حساس کشور گفت: فعالیت‌های عمرانی و زیرساختی نباید متوقف شود و مسئولان باید با تلاش مضاعف و حضور مؤثر در میدان، برای رفع مشکلات مردم اقدام کنند.

بامری پیشرفت اقتصادی، علمی و عمرانی و رضایت مردم از عملکرد مسئولان را از مؤلفه‌های مهم اقتدار ملی دانست و بر ضرورت ادامه خدمت‌رسانی تأکید کرد.

وحدت شیعه و سنی، پشتوانه امنیت منطقه

وی در بخش دیگری از سخنان خود، حفظ وحدت میان شیعه و سنی و اقوام مختلف را ضروری دانست و گفت: علما، بزرگان طوایف، معتمدان و مسئولان باید با تقویت همدلی و احترام متقابل، مانع گسترش اختلافات قومی و مذهبی شوند.

امام جمعه سراوان همچنین بر ضرورت حفظ امنیت پایدار تأکید کرد و از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از مسیرهای رسمی به مراجع مسئول اطلاع دهند و از انتشار شایعات خودداری کنند.

سیره حضرت فاطمه(س)، الگویی برای خانواده‌ها

بامری با تسلیت فرارسیدن ایام فاطمیه، حضرت فاطمه زهرا(س) را الگویی در ایمان، اخلاق، عفاف و مسئولیت‌پذیری دانست و بر معرفی عملی سیره ایشان به نسل جوان تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به رفتار پیامبر اسلام(ص) با دختر گرامی خود، احترام، محبت و تکریم اعضای خانواده را از آموزه‌های مهم سیره نبوی عنوان کرد.