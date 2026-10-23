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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۴۷

امام‌جمعه بهاباد: وحدت و استقامت رمز عبور از شرایط جنگی است

امام‌جمعه بهاباد: وحدت و استقامت رمز عبور از شرایط جنگی است

بهاباد- امام‌جمعه بهاباد با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی و امید به آینده گفت: پرهیز از اختلاف‌افکنی و تقویت همدلی، از الزامات عبور از شرایط دشوار کنونی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه بهاباد با اشاره به ایستادگی مردم ایران در ماه‌های گذشته اظهار کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به استقامت، یکرنگی و همبستگی نیاز دارد و باید با حفظ وحدت، مسیر پیش‌رو را دنبال کند.

وی با انتقاد از اظهارات و فضاسازی‌هایی که موجب ترس و ناامیدی در جامعه می‌شود، افزود: نباید اجازه داد اختلاف‌افکنی و دوقطبی‌سازی، انسجام اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد.

امام‌جمعه بهاباد با اشاره به آیه ۱۷۳ سوره آل‌عمران، بر ضرورت حفظ روحیه مقاومت و توکل به خداوند تأکید کرد و گفت: ایمان، امید و پایداری از عوامل تقویت روحیه مردم در شرایط دشوار است.

ابراهیمی با اشاره به تجربه ملت ایران در عبور از سختی‌های گذشته خاطرنشان کرد: مردم با وجود مشکلات ناشی از جنگ، همچنان به آینده امیدوارند و باید با حفظ وحدت و همدلی برای عبور از شرایط کنونی تلاش کنند.

وی همچنین بر ضرورت تقویت همبستگی میان ملت‌های اسلامی تأکید کرد و حفظ آرامش، امید و پرهیز از اختلاف‌افکنی را از الزامات حفظ انسجام جامعه دانست.

کد مطلب 6987221

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