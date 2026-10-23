به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه بهاباد با اشاره به ایستادگی مردم ایران در ماه‌های گذشته اظهار کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به استقامت، یکرنگی و همبستگی نیاز دارد و باید با حفظ وحدت، مسیر پیش‌رو را دنبال کند.

وی با انتقاد از اظهارات و فضاسازی‌هایی که موجب ترس و ناامیدی در جامعه می‌شود، افزود: نباید اجازه داد اختلاف‌افکنی و دوقطبی‌سازی، انسجام اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد.

امام‌جمعه بهاباد با اشاره به آیه ۱۷۳ سوره آل‌عمران، بر ضرورت حفظ روحیه مقاومت و توکل به خداوند تأکید کرد و گفت: ایمان، امید و پایداری از عوامل تقویت روحیه مردم در شرایط دشوار است.

ابراهیمی با اشاره به تجربه ملت ایران در عبور از سختی‌های گذشته خاطرنشان کرد: مردم با وجود مشکلات ناشی از جنگ، همچنان به آینده امیدوارند و باید با حفظ وحدت و همدلی برای عبور از شرایط کنونی تلاش کنند.

وی همچنین بر ضرورت تقویت همبستگی میان ملت‌های اسلامی تأکید کرد و حفظ آرامش، امید و پرهیز از اختلاف‌افکنی را از الزامات حفظ انسجام جامعه دانست.