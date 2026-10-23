به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام تقی روحانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مسجد حضرت ولیعصر(عج) شهر آبیک برگزار شد، ضمن توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، به نقش آن حضرت در دفاع از اسلام و آگاه‌سازی جامعه اشاره کرد.

وی اظهار کرد: در شرایطی که اسلام در معرض خطر قرار داشت و امیرالمؤمنین علی(ع) خانه‌نشین شده بود، حضرت فاطمه زهرا(س) با اقدامات و خطبه‌های خود برای آگاه‌سازی جامعه و حفظ اسلام تلاش کرد؛ امیرالمؤمنین(ع) نیز نه‌تنها با این جریان‌سازی سیاسی مخالف نبود، بلکه آن را برای آگاهی جامعه و صیانت از اسلام تشویق می‌کرد.

برای مقابله با استکبار باید مقاومت کرد

امام‌جمعه آبیک با اشاره به حملات نظامی به کشورهای اسلامی گفت: به گفته وی، استکبار جهانی و آمریکا طی ۱۰ سال به ۱۱ کشور اسلامی حمله کرده‌اند، اما یک میلیون و ۴۰۰ هزار مسلمان نتوانسته‌اند مانع این اقدامات شوند.

روحانی با تأکید بر ضرورت مقاومت در برابر استکبار افزود: اگر تشیع امروز پابرجاست، مرهون فداکاری‌های حضرت فاطمه زهرا(س) است و باید از سیره آن حضرت برای دفاع از اسلام، انقلاب و کشور الگو گرفت و در برابر استکبار ایستادگی کرد.

امام‌جمعه آبیک در بخش دیگری از سخنان خود، فرارسیدن هفته تربیت بدنی و ورزش را به جامعه ورزشی شهرستان تبریک گفت و از گزارش رئیس اداره ورزش و جوانان آبیک پیش از خطبه‌های نماز جمعه قدردانی کرد.

وی با اشاره به رشد ورزش در شهرستان اظهار کرد: ورزش آبیک پیشرفت خوبی داشته است، اما لازم است مسئولان به‌صورت مستمر به این حوزه رسیدگی کنند و برای تداوم رشد و توسعه آن توجه بیشتری داشته باشند.



