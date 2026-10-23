ادعای نتانیاهو: الخلیل را محاصره و ساکنانش را تخلیه خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از عملیات استشهادی صبح امروز در الخلیل کرانه باختری از محل این عملیات بازدید کرد.

بنیامین نتانیاهو که پس از عملیات الخلیل فعالیت های انتخاباتی خود را متوقف کرد، طی سخنانی در این شهر گفت: ارتش اسرائیل وارد محله‌هایی در الخلیل خواهد شد که تروریست‌ها از آنجا آمده‌اند و ساکنان را تخلیه خواهد کرد.

نتانیاهو مدعی شد که نیروهای اسرائیلی مجریان عملیات الخلیل را متوقف و نقشه آنها را خنثی کردند.

وی مدعی شد: ما همان کاری را که در اردوگاه‌های شمال کرانه باختری انجام دادیم، در محله‌هایی الخلیل که تروریست‌ها از آنجا آمده‌اند، اجرا خواهیم کرد. ما ساکنان را تخلیه خواهیم کرد و برای جمع‌آوری سلاح وارد هر خانه‌ای خواهیم شد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی که به دنبال سوء استفاده از هر حادثه‌ای برای تحقق اهداف انتخاباتی است، ادعا کرد: ما اکنون الخلیل و حلحول را محاصره کرده‌ایم و در حال بررسی گسترش عملیات به مناطق دیگر هستیم. ارتش عملیاتی گسترده و قدرتمند در کرانه باختری انجام داد که از زمان جنگ شش روزه تاکنون سابقه نداشته است.

نتانیاهو همچنین گفت که اسرائیل بیش از ۱۰۰ شهرک و پایگاه جدید در کرانه باختری ساخته‌ و تعداد بیشتری نیز خواهد ساخت.

در عملیات ضدصهیونیستی صبح امروز در الخلیل کرانه باختری دو نظامی صهیونیست به هلاکت رسیدند و دست کم چهار نظامی هم زخمی شدند.