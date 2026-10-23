به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسدالله رضوانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، اول آبان‌ماه، با اشاره به تلاش دشمنان برای تضعیف هویت دینی و فرهنگی نسل جوان اظهار کرد: دشمنان اسلام با صرف هزینه‌های گسترده، ترویج بی‌عفتی و بدحجابی را در دستور کار خود قرار داده‌اند تا هویت نسل جوان را تضعیف کنند.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ عزت و شرافت جامعه افزود: از نگاه وی، بی‌عفتی و بدحجابی از جمله ابزارهایی است که دشمنان برای ضربه‌زدن به هویت فرهنگی و دینی جامعه به کار می‌گیرند و می‌توانند عزت و شرافت ملت‌ها را تحت تأثیر قرار دهند.

امام‌جمعه الوند در ادامه بر ضرورت توجه بیشتر به هویت دینی و فرهنگی نسل جوان تأکید کرد و خواستار مقابله با برنامه‌هایی شد که به گفته وی، با هدف تضعیف ارزش‌ها و هویت فرهنگی جامعه دنبال می‌شوند.

رضوانی همچنین بر ضرورت تقویت برنامه‌های دینی و تربیتی در مدارس تأکید کرده و توسعه حضور مبلغان طرح امین و ترویج فرهنگ نماز، عفاف و حجاب را از محورهای مهم فعالیت‌های فرهنگی در محیط‌های آموزشی دانسته است. توجه به نیازهای فکری و اعتقادی دانش‌آموزان و فراهم‌کردن زمینه ارتباط مؤثر آنان با مربیان و مبلغان دینی، می‌تواند در تقویت هویت دینی نسل جوان نقش‌آفرین باشد.

وی همچنین بر همکاری خانواده‌ها، معلمان و فعالان فرهنگی در تربیت دینی نوجوانان تأکید کرده و گسترش فرهنگ نماز و ارزش‌های دینی را نیازمند همراهی خانه، مدرسه، مسجد و محله دانسته است. در این چارچوب، برنامه‌های فرهنگی باید علاوه بر انتقال مفاهیم دینی، زمینه گفت‌وگو با نسل جوان و پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و نیازهای آنان را نیز فراهم کند.



