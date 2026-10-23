به گزارش خبرنگار مهر، شیخ عبدالله مبارکی، در خطبه‌های نماز جمعه ، به موضوع «تربیت فرزندان و حقوق آنان» پرداخت و با اشاره به جایگاه فرزندان در خانواده و جامعه اسلامی، اظهار کرد: فرزندان تنها مایه شادی و دلگرمی والدین در محیط خانه نیستند، بلکه امانتی الهی هستند که پدر و مادر در روز قیامت درباره نحوه نگهداری و تربیت آنان مورد سؤال قرار خواهند گرفت.

وی با تأکید بر اینکه مسئولیت تربیت فرزندان بر عهده هر دو والد است، افزود: پدر و مادر باید نسبت به تربیت صحیح فرزندان احساس مسئولیت کنند و برای پرورش نسلی برخوردار از ایمان، اخلاق نیکو و رفتار شایسته تلاش کنند.

امام جمعه اهل‌سنت سواحل، آموزش تربیت اسلامی را از مهم‌ترین حقوق فرزندان برشمرد و بیان کرد: والدین باید از همان دوران کودکی، ایمان به خداوند، اقامه نماز، صداقت، امانت‌داری و اخلاق نیکو را به فرزندان خود آموزش دهند تا این ارزش‌ها در شخصیت و رفتار آنان نهادینه شود.

شیخ مبارکی با اشاره به ضرورت محبت و مهربانی با فرزندان تصریح کرد: کودکان برای رشد سالم و شکل‌گیری شخصیت متعادل، به محبت، رحمت و توجه والدین نیاز دارند و برخورد شایسته با آنان نقش مهمی در تربیت صحیح و تقویت پیوند عاطفی میان اعضای خانواده دارد.

وی همچنین آموزش نماز به فرزندان را از دیگر وظایف مهم والدین دانست و تأکید کرد: آشنا کردن فرزندان با نماز نباید بر پایه زور، تهدید و اجبار باشد، بلکه لازم است این فریضه دینی با اخلاق نیکو، تشویق، صبر و رفتار شایسته به آنان آموزش داده شود تا با علاقه و شناخت، به انجام عبادت روی آورند.

امام جمعه اهل‌سنت سواحل، رعایت عدالت میان فرزندان را از دیگر حقوق اساسی آنان عنوان کرد و گفت: والدین باید میان فرزندان خود عدالت برقرار کنند و از ترجیح دادن ناعادلانه یک فرزند بر دیگری بپرهیزند؛ چراکه تبعیض می‌تواند زمینه‌ساز اختلاف، کینه و آسیب‌های عاطفی در خانواده شود.

وی در ادامه، مراقبت از روابط دوستانه فرزندان و دور نگه‌داشتن آنان از دوستان ناباب را ضروری دانست و بر نقش والدین در هدایت فرزندان به سمت انتخاب دوستان شایسته و الگوهای رفتاری مناسب تأکید کرد.

شیخ عبدالله مبارکی در پایان، آموزش اخلاق نیکو و تقویت ارزش‌های دینی و انسانی را از پایه‌های اصلی تربیت فرزندان برشمرد و خاطرنشان کرد: اگر حقوق فرزندان به‌درستی رعایت شود و والدین در مسیر تربیت دینی و اخلاقی آنان اهتمام ورزند، می‌توان به پرورش فرزندانی مؤمن و مسئولیت‌پذیر و شکل‌گیری جامعه‌ای سالم و اخلاق‌مدار امیدوار بود؛ جامعه‌ای که بیش از هر زمان دیگری به چنین ارزش‌هایی نیاز دارد.