https://mehrnews.com/x3dq8y ۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰ کد مطلب 6987230 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰ سیاهپوشی گنبد مطهر رضوی در سوگ حضرت فاطمه زهرا(س) مشهد- آیین تعویض پرچم گنبد متبرک امام رضا(ع) همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)برگزار شد. دریافت 4 MB کد مطلب 6987230 کپی شد مطالب مرتبط تجلیل از ۶۰ نخبه مدالآور المپیادهای علمی و نفرات برتر کنکور در مشهد پرچم گنبد رضوی در سوگ بانوی دو عالم سیاهپوش میشود نسخه خطی یک کتاب فقهی با قدمت بیش از ۶ قرن در مشهد رونمایی شد برچسبها حرم امام رضا (ع) مشهد شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)
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