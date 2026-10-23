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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰

سیاه‌پوشی گنبد مطهر رضوی در سوگ حضرت فاطمه زهرا(س)

سیاه‌پوشی گنبد مطهر رضوی در سوگ حضرت فاطمه زهرا(س)

مشهد- آیین تعویض پرچم گنبد متبرک امام رضا(ع) هم‌زمان با فرارسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)برگزار شد.

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کد مطلب 6987230

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